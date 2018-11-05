Принцип работы и особенности интернет-банкинга

Безналичные расчеты пользуются невероятной популярностью на территории РФ. Деятельность системы обусловлена использованием пластиковых карт. Что касается интернет-банкинга, то это круглосуточное выполнение услуг банка ерез личный кабинет в любой точке земного шара, где имеется Интернет.

Преимущества системы:

осуществление операций без личного участия, без задержек;

контроль банковского счета в режиме 24/7;

существенная экономия времени.

Характерные особенности интернет-банкинга

Специалисты различают не менее трех базовых характеристик, которые крайне важны для каждого клиента:

удобное пользование;

функциональные возможности;

безопасность.

Чем лучше развиты функциональные возможности, тем привлекательнее список услуг для клиентов. Удобное, комфортное использование проявляется такими характеристиками:

простота, доступность установки, а также настройки ПО (программного обеспечения);

комфортный, привлекательный интерфейс;

удобство выполнения операций.

Защита системы обязана предоставить:

безопасность информационного канала;

шифрование информации, которая подлежит передаче;

идентификацию банка и клиента.

Проблемы безналичного расчета через интернет

Интернет-банкинг РФ страдает от следующих факторов:

безопасность подписи;

недостаточное развитие персональной части рынка;

ограниченный перечень предлагаемых услуг.

Главным препятствием к успешному внедрению системы является дефицит кадров. Квалификация специалистов влияет на скорость, эффективность, качество решения любых проблем, связанных с проектом. Чтобы система слаженно и бесперебойно функционировала, нужны такие специалисты:

системные администраторы;

юристы, программисты;

экономисты и маркетологи;

специалисты в области коммуникационной, компьютерной защиты.

Технические проблемы: реализация, конфигурация, защита.

Специфика развития системы

Тенденции развития:

Выросла активность, роль ПО и специального оборудования от отечественных, зарубежных разработчиков. Была выпущена система iBank от компании «БИФИТ», применяется в 23 банках. Одновременное внедрение и развитие с платежными интернет-системами: CyberPlat, «ЭлИТ-Карт». Активизируется развитие РС-банкинга, телефонного и WAP-банкинга. Каждая форма дополняет другую, поэтому у клиентов есть возможность выбора.

В России планируют развивать корпоративный интернет-банкинг. Главным препятствием является минимальная информированность клиентов. Чтобы решить проблему, нужно внести поправки в сегмент персонального интернет-банкинга.