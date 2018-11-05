Принцип работы и особенности интернет-банкинга

Безналичные расчеты пользуются невероятной популярностью на территории РФ. Деятельность системы обусловлена использованием пластиковых карт. Что касается интернет-банкинга, то это круглосуточное выполнение услуг банка ерез личный кабинет в любой точке земного шара, где имеется Интернет.
Преимущества системы:
- осуществление операций без личного участия, без задержек;
- контроль банковского счета в режиме 24/7;
- существенная экономия времени.
Характерные особенности интернет-банкинга
Специалисты различают не менее трех базовых характеристик, которые крайне важны для каждого клиента:
- удобное пользование;
- функциональные возможности;
- безопасность.
Чем лучше развиты функциональные возможности, тем привлекательнее список услуг для клиентов. Удобное, комфортное использование проявляется такими характеристиками:
- простота, доступность установки, а также настройки ПО (программного обеспечения);
- комфортный, привлекательный интерфейс;
- удобство выполнения операций.
Защита системы обязана предоставить:
- безопасность информационного канала;
- шифрование информации, которая подлежит передаче;
- идентификацию банка и клиента.
Проблемы безналичного расчета через интернет
Интернет-банкинг РФ страдает от следующих факторов:
- безопасность подписи;
- недостаточное развитие персональной части рынка;
- ограниченный перечень предлагаемых услуг.
Главным препятствием к успешному внедрению системы является дефицит кадров. Квалификация специалистов влияет на скорость, эффективность, качество решения любых проблем, связанных с проектом. Чтобы система слаженно и бесперебойно функционировала, нужны такие специалисты:
- системные администраторы;
- юристы, программисты;
- экономисты и маркетологи;
- специалисты в области коммуникационной, компьютерной защиты.
Технические проблемы: реализация, конфигурация, защита.
Специфика развития системы
Тенденции развития:
- Выросла активность, роль ПО и специального оборудования от отечественных, зарубежных разработчиков. Была выпущена система iBank от компании «БИФИТ», применяется в 23 банках.
- Одновременное внедрение и развитие с платежными интернет-системами: CyberPlat, «ЭлИТ-Карт».
- Активизируется развитие РС-банкинга, телефонного и WAP-банкинга. Каждая форма дополняет другую, поэтому у клиентов есть возможность выбора.
В России планируют развивать корпоративный интернет-банкинг. Главным препятствием является минимальная информированность клиентов. Чтобы решить проблему, нужно внести поправки в сегмент персонального интернет-банкинга.