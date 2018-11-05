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Москва, 07.11.2018

Принцип работы и особенности интернет-банкинга

«Expert Online» 2018

Безналичные расчеты пользуются невероятной популярностью на территории РФ. Деятельность системы обусловлена использованием пластиковых карт. Что касается интернет-банкинга, то это круглосуточное выполнение услуг банка ерез личный кабинет в любой точке земного шара, где имеется Интернет.

Преимущества системы:

  • осуществление операций без личного участия, без задержек;
  • контроль банковского счета в режиме 24/7;
  • существенная экономия времени.

Характерные особенности интернет-банкинга

Специалисты различают не менее трех базовых характеристик, которые крайне важны для каждого клиента:

  • удобное пользование;
  • функциональные возможности;
  • безопасность.

Чем лучше развиты функциональные возможности, тем привлекательнее список услуг для клиентов. Удобное, комфортное использование проявляется такими характеристиками:

  • простота, доступность установки, а также настройки ПО (программного обеспечения);
  • комфортный, привлекательный интерфейс;
  • удобство выполнения операций.

Защита системы обязана предоставить:

  • безопасность информационного канала;
  • шифрование информации, которая подлежит передаче;
  • идентификацию банка и клиента.

Проблемы безналичного расчета через интернет

Интернет-банкинг РФ страдает от следующих факторов:

  • безопасность подписи;
  • недостаточное развитие персональной части рынка;
  • ограниченный перечень предлагаемых услуг.

Главным препятствием к успешному внедрению системы является дефицит кадров. Квалификация специалистов влияет на скорость, эффективность, качество решения любых проблем, связанных с проектом. Чтобы система слаженно и бесперебойно функционировала, нужны такие специалисты:

  • системные администраторы;
  • юристы, программисты;
  • экономисты и маркетологи;
  • специалисты в области коммуникационной, компьютерной защиты.

Технические проблемы: реализация, конфигурация, защита.

Специфика развития системы

Тенденции развития:

  1. Выросла активность, роль ПО и специального оборудования от отечественных, зарубежных разработчиков. Была выпущена система iBank от компании «БИФИТ», применяется в 23 банках.
  2. Одновременное внедрение и развитие с платежными интернет-системами: CyberPlat, «ЭлИТ-Карт».
  3. Активизируется развитие РС-банкинга, телефонного и WAP-банкинга. Каждая форма дополняет другую, поэтому у клиентов есть возможность выбора.

В России планируют развивать корпоративный интернет-банкинг. Главным препятствием является минимальная информированность клиентов. Чтобы решить проблему, нужно внести поправки в сегмент персонального интернет-банкинга.

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