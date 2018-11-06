Fitch не верит в силы «Нафтогаза» в споре с Газпромом

Украинский «Нафтогаз» может не получить с «Газпрома» деньги в рамках решения Стокгольмского арбитража, считают в агентстве Fitch Ratings.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям «Нафтогаза», которые будут выпущены в форме кредитных нот (LPN), предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В- и рейтинг восстановления активов RR4. В тексте отчета по данным бумагам эксперты пишут, что «Нафтогазу» вряд ли удастся добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску о транзите газа. В своем решении арбитры произвели также зачет встречных требований, присудив в итоге российской компании выплату 2,56 миллиарда.

В Fitch Ratings отмечают: «Мы консервативно не включаем в наши прогнозы сумму 2,6 млрд долларов плюс проценты в пользу НАК "Нафтогаз", так как его сроки неопределенны. После вынесения решения "Газпром" обжаловал решение суда в Арбитражном суде по транзиту газа, в то время как "Нафтогаз" приступил к исполнению решения в нескольких юрисдикциях», цитируют документ РИА «Новости»,

А после 2019 года вызовом для украинской компании являются, полагают в Fitch, проекты трубопроводные проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», с прогнозируемой мощностью веток 55 млрд куб. м и 31,5 млрд куб. м соответственно,, которой будет достаточно, чтобы резко сократить транзит газа через Украину по сравнению с 2017 годом.

Со стороны «Газпрома» отказа от обязательств нет, выплаты идут, отмечает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Не в тех размерах, как рассчитывает «Нафтогаз», но идут. Более вероятно, считает она, что невыплату «Газпрома» добавили как один из утяжеляющих факторов для низкого рейтинга еврооблигаций «Нафтогаза».

Прогнозы Fitch в первую очередь касаются перспектив погашения долга по еврооблигациям «Нафтогаза», которые будут напрямую зависеть от финансового состояния украинской компании, указывает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Погашение российской стороной долга в связи с решением Стокгольмского арбитража по длительному спору с российской компанией, на котором настаивает «Нафтогаз», является лишь одним из факторов, которые косвенно или прямо могут повлиять на платежеспособность «Нафтогаза». Вопрос же взыскания долга лежит в исключительно правовой плоскости.

Как напоминает юрист, имеет место наложение обеспечительных мер на активы «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которое не предполагает отчуждение прав собственности, а лишь не позволяет осуществлять действия, направленные на передачу арестованных активов третьим лицам, в том числе их продажу. Опять же необходимо учитывать и тот факт, что решение местных судов о выдаче исполнительных листов, на основании которых обеспечительные меры накладываются, можно оспорить, что «Газпром» до сих пор успешно и делает, говорит он.

Сейчас перспективы взыскания с Газпрома суммы долга, а так же пени по нему, зависят во многом от того, будет ли ранее вынесенное Стокгольмским арбитражем решение пересмотрено, отмечает Александр Пахомов. Нельзя исключать того, что долг будет погашен, говорит эксперт. При этом совершенно необязательно речь идет о переводе суммы на счета «Нафтогаза»: если контракты на транзит или поставку будут заключены после 2019 года, когда истекут сроки по действующим, то, скорее всего, долг может пойти в зачет будущих платежей, либо, в виде предоставляемой скидки, отмечает он.