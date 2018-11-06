Лавров рассказал, почему Совет Европы оказался в кризисе

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – назвал причину кризисной ситуации, в которой находится Совет Европы (СЕ).

На пресс-конференции после переговоров со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем, министр иностранных дел РФ отметил, что проблемы у СЕ начались с грубого нарушения устава, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Лавров подчеркнул, что под нарушением устава он подразумевает отстранение нашей страны от участия в полнеценной работе в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) и во всех других органах этого общеевропейского института. При этом глава МИД РФ признал, что у России и СЕ есть общий интерес, чтобы взаимодействовать в дальнейшем.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса весной 2014 года после возвращения Крыма в состав России.

Летом 2017 года наша страна полностью приостановила выплату взносов в Совет Европы. Таким образом, в самое ближайшее время может быть рассмотрен вопрос об исключении России их СЕ.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России сможет возобновить работу в ПАСЕ лишь тогда, когда у тех, кто не хочет там видеть нашу страну возобладает здравый смысл.