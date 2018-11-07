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Москва, 07.11.2018

Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018
  • Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
Nord Stream 2.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила письмо от 69 европарламентариев, которые призывают  изменить позицию в отношении «Северного потока – 2»  и в результате отказаться от него, передает 6 ноября агентство «Sputnik Литва».

Письмо подписали также депутаты от Литвы, за исключением Виктора Успасских, Роландаса Паксаса и Вальдемара Томашевского.

В документе говорится, что Меркель, поддерживая проект, раскалывает Евросоюз. Также депутаты заявляют, что строительство трубопровода «Северный поток – 2»  противоречит европейской энергетической политики и снижает уровень энергонезависимости ФРГ.

Напомним, Германия планомерно поддерживает проект, а немецкий бизнес  – участвует в строительстве, несмотря на постоянное давление США, которые намерены выйти в Европу с продажей дорогого СПГ, а также – на позицию ряда европейских стран, противников проекта.

Проект «Северный поток – 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они должны пройти через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции и Дании в конечный пункт на территории Германии. На сегодня разрешения на строительство трубопровода выдали все страны-участницы, кроме Дании. Несмотря на позицию властей этой страны, стоительство уже начато: согласно последним сообщениям оператора проекта, компании Nord Strean 2, на первую неделю ноября уложено 200 км труб.

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