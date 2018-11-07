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Москва, 07.11.2018

Польша пригрозила Евросоюзу, что уйдет

«Expert Online» 2018

Польша близка к Polexit (выходу из ЕС) из-за противоречий  с Брюсселем, считает  президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск. Его цитирует британская газета Express.

Как считает Туск, Polexit может произойти "случайно" из-за поведения лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского, который “балансирует на грани и может спровоцировать выход страны из ЕС простейшей ошибкой”.

"Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", — считает Туск.

Вопрос о выходе Польши из ЕС обсуждался уже давно и был вызван критикой внутренних реформ, проводимых Варшавой.

Отмечается, что особенно Еврокомиссия недовольна решением правящей польской партии "Право и справедливость" модернизировать судебную систему. В ЕК уверены, что принятые в Польше  законы нарушают принципы верховенства права, предоставляя правящей элите контроль над судебной системой.
При этом в конце минувшего года ЕК начал процедуру лишения Варшавы права голоса в Совете Евросоюза, предоставив Варшаве месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС. Помимо этого Брюссель недоволен политикой Польши в области приема мигрантов, а точнее отказом Туска поддерживать решение ЕС в этой области

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