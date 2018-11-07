Путин и Трамп всё-таки проведут переговоры в Париже

Глава российского государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп всё-таки проведут переговоры в Париже.

Произойдёт это в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце, который пройдёт в рамках мероприятий, посвящённых 100-летия окончания Первой мировой войны, передаёт РИА Новости со ссылкой на Юрия Ушакова – помощника главы РФ Владимира Путина.

Однако, как подчеркнул он, эта встреча будет непродолжительной. При этом Ушаков подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что полноформатные переговоры, которые должны были состояться в Париже, были отменены по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечёт внимание от основного действия.

Напомним, 11 ноября в Париже должна была состоятся полноформатная встреча лидеров России и США. Переговоры Путина и Трампы планировалось провести сразу же после завершения официальной церемонии, посвящённой 100-летию окончания Первой мировой войны.

Однако категорически против проведения этих переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, который не захотел, чтобы саммит США и РФ на высшем уровне затмил юбилейные мероприятия.