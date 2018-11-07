Россия может запретить экспорт древесины в Китай

Дмитрий Кобылкин – глава Минприроды РФ – заявил, что наша страна может ввести временный запрет на экспорт древесины в Китай.

При этом чиновник напомнил, что в настоящее время Китай является основным рынком по вывозу древесины из РФ. Однако, по его мнению, пришло время в этом вопросе навести порядок.

«В противном случае мы полностью прекратим экспорт древесины в КНР», – цитирует Кобылкина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что возможно придётся вводить пока временный запрет на экспорт, так как до сих пор не решена проблема с незаконными вырубками и вывозом леса за пределы России.

Кроме того, министр предложил КНР построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления лесов.

«Если Вам нужен лес — восстанавливайте нам его», – резюмировал глава Минприроды, обращаясь к представителям китайского правительства.