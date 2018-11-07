В ФСБ заявили о предотвращении терактов в ходе чемпионата мира по футболу

Александр Бортников – директор Федеральной службы безопасности РФ – заявил, что сотрудники ведомства пресекли попытки террористов устроить в нашей стране летом 2018 года в ходе чемпионата мира по футболу целую серию взрывов и атак.

При этом директор ФСБ подчеркнул, что свои резонансные акции террористы планировали совершить при помощи дронов, передаёт РИА Новости.

Бортников не стал уточнять детали, подчеркнув, что такие попытки предпринимались террористами не только в ходе ЧМ-2018, но и во время подготовки и проведения других массовых политических и спортивных мероприятий, проходивших на территории РФ.

По его словам, бесконтрольное распространение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) чревато их применением в целях террора.

Поэтому директор ФСБ считает, что для полного искоренения данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения в России БПЛА.

В свою очередь Николай Патрушев – секретарь Совбеза РФ – заявил, что теракты во время ЧМ-2018 удалось предотвратить благодаря взаимодействию российских спецслужб с иностранными коллегами. Что, по его мнению, является ярким примером успешного международного взаимодействия.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в РФ. Матчи проводились на 12 стадионах в 11 городах страны. В конце октября Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал ЧМ-2018 лучшим в истории.