10 000 часов Малкольма Гладуэлла

В конце ноября в Москве в рамках Synergy Global Forum на сцене СК «Олимпийский» выступит известный канадский журналист и социолог Малкольм Гладуэлл.

Действующий автор журнала «The New Yorker», Малкольм был удостоен первой премии Американской социологической ассоциации за выдающиеся достижения и вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии «Time». Чем же он заслужил такое общественное и профессиональное признание? В первую очередь, Малкольм Гладуэлл известен как автор бестселлера «Гении и аутсайдеры: почему одним все, а другим ничего?».

Люди всегда пытались разгадать секрет успеха тех, кого принято считать гениями. Как правило, им приписывают врожденный талант или уникальные способности, которые и помогают им взлететь на профессиональный Олимп.

В своей книге Малкольм Гладуэлл, приводя результаты многочисленных социологических исследований, опровергает домыслы о сверхспособностях успешных людей. Он утверждает:

«То, что мы называем талантом, является результатом сложного переплетения способностей, благоприятных возможностей и случайно полученного преимущества».

Тяжелый многочасовой труд — именно это, в первую очередь, лежит в основе великих достижений. Каждый гениальный человек, будь то Билл Гейтс, Вольфганг Амадей Моцарт, Билл Джой или музыканты группы «The Beatles», добился своих успехов в результате приблизительно 10 000 часов усердной работы. Без сомнения, все они не были обделены способностями, но труд сделал из них настоящих профессионалов. Малкольм Гладуэлл приводит в пример цитату невропатолога Даниэля Левитина:

«Из многочисленных исследований вырисовывается следующая картина: о какой бы области ни шла речь, для достижения уровня мастерства, соразмерного со статусом эксперта мирового класса, требуется 10 000 часов практики. <...> Десять тысяч часов эквивалентны примерно трем часам практики в день, или двадцати часам в неделю на протяжении десяти лет. Это, разумеется, не объясняет, почему одним людям занятия идут на пользу больше, чем другим. Но пока еще никому не встретился случай, когда бы высочайший уровень мастерства достигался за меньшее время».

Опираясь на этот факт, Малкольм Гладуэлл делает вывод о том, что для выполнения таких объемов работы молодым людям требуется поддержка родителей, в первую очередь, материальная. Автор утверждает, что у детей из состоятельных семей гораздо больше шансов достичь высот в профессиональной деятельности, чем из бедных:

«10 000 часов — это очень-очень много. Молодые люди не в состоянии в одиночку наработать такое количество часов. Нужны поддержка и помощь родителей. И ты не можешь быть бедным, ведь если тебе придется подрабатывать, чтобы свести концы с концами, у тебя не останется времени на интенсивные занятия».

Таким образом, на успешность людей влияют среда, в которой растет ребенок, его семья и время, потраченное на развитие собственных способностей. Но остается еще один немаловажный фактор — случайность. Факт благоприятного стечения обстоятельств учитывается крайне редко, но он часто является решающим. Группа «The Beatles» случайно получила приглашение выступать в Гамбурге ежедневно по 8 часов подряд. Именно там они смогли довести свои навыки до совершенства. Билл Гейтс совершенно случайно учился программировать на компьютере с уникальной для того времени системой разделения времени, которая была не доступна на большинстве других устройств. Это ничто иное, как удачное стечение обстоятельств, которое создает почву для развития:

«На долю всех особенных людей, чьи истории мы рассмотрели, выпали уникальные возможности. Вот что самое примечательное! Применительно к миллиардерам, сделавшим состояние на программном обеспечении, рок-группам и звездам спорта счастливые случаи представляются скорее правилом, нежели исключением».

Выводы Малкольма Гладуэлла в книге «Гении и аутсайдеры: почему одним все, а другим ничего?» призваны полностью перевернуть представление людей о достижении успеха. 26-27 ноября 2018 года в рамках Synergy Global Forum Малкольм Гладуэлл поделится и другими результатами собственных исследований, побуждающих к работе над собой и самосовершенствованию. Возможно, это и есть тот самый уникальный случай?