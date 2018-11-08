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Москва, 08.11.2018

Британский полковник призвал Украину захватывать населённые пункты в Донбассе

«Expert Online» 2018

Глен Грант – полковник ВС Великобритании – призвал Украину начать наступление в Донбассе, захватывая населённые пункта на территории ДНР и ЛНР.

По его мнению, это должно стать ответом на усиление позиций России в Азовском море, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на СМИ «незалежной». При этом он подчеркнул, что наша страна «планирует проведение целого ряда провокаций против Украины».

Кроме того, Грант утверждает, что ключевой целью Москвы якобы является отрезание юга Украины от моря. Как он считает, это нужно России, чтобы обрушить экономику региона, прежде всего в азовском порту, который расположен в Мариуполе.

«При экономических проблемах азовский порт станет лёгкой целью для вторжения российской армии», – резюмировал британский полковник.

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