Траектория курса доллара определена на год вперед

Курс доллара в четверг утром перешел к росту по отношению к другим основным мировым валютам после падения на фоне итогов промежуточных выборов в США.

В целом итоги выборов для курса доллара оказались умеренно-негативными. Статус-кво экономической политики Трампа будет сохранен, однако новые реформы будет сложно протолкнуть в "разделенном" Конгрессе. Аналитики Morgan Stanley считают, что результаты голосования в Конгресс задают "медвежью" траекторию для американской валюты на 2019 год и поддерживают ранние прогнозы банка об ослаблении доллара в следующем году. Стратеги Credit Agricole также согласны с этой оценкой, сообщает Bloomberg.

По состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару опускался до 1,1424 доллара с 1,1427 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 113,73 иены за доллар со 113,52 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,25%, до 96,23 пункта, сообщает ПРАЙМ.

В среду курс доллара значительно снижался к другим валютам - до 95,67 пунктов - на фоне промежуточных выборов в конгресс США, в результате которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.

В четверг инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и решений регулятора по дальнейшей монетарной политике. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. При этом в следующем году рынки ждут трех повышений ставки ФРС, что положительно отражается на курсе американской валюты.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 8 ноября, составляет 66,0918 рубля. Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 75,6817 рубля.