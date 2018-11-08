Эксклюзивные доклады и итоги года: в Москве пройдет CryptoEvent RIW

Через несколько недель столицу ждет глобальная конференция CryptoEvent RIW – для блокчейн-специалистов, бизнесменов, крипто-энтузиастов и других участников, связанных с этой технологий. Мероприятие впервые станет частью уже известной недели Russian Internet Week*, которая в этом году переехала на новую площадку - ВДНХ.

В течение 3 дней, с 21 по 23 ноября главные российские эксперты отрасли и зарубежные спикеры будут подводить итоги года, рассказывать о своем опыте в применении технологии блокчейн (от финтеха до кинематографа), делать прогнозы на будущее и анализировать рынок. Все выступления пройдут в двух залах «Запад» и «Восток», однако участникам будет доступен и зал RedDot от Russian Internet Week.

Среди 90 спикеров, которые уже подтвердили участие: Олег Иванов, CEO и Co-Founder CryptoBazar Fund; Иван Петуховский, сo-founder криптовалютной биржи EXMO, средний объем торгов в день - $150 млн.; Стив Гуд, известный ICO-адвайзер; Алексей Антонов, co-founder SONM; Юрий Найденов, блокчейн-архитектор Waves и многие другие.

В выставочной зоне CryptoEvent RIW 50 экспонентов представят свои продукты: блокчейн-платформы, ICO-проекты, криптобиржи, сервисы обмена криптовалют, майнинговое оборудование. Выставка будет доступна для всех участников Russian Internet Week и соберет порядка 15 000 человек.

Нетворкинг является неотъемлемой частью блокчейн-конференций, CryptoEvent RIW не станет исключением. На конференции будут выделены специальные зоны для деловых знакомств, переговоров и спокойного общения. Для этих же целей в один из вечеров конференции запланирована криптовечеринка со спикерами и инвесторами.

Билеты можно приобрести на сайте конференции: https://cryptoevent.io/riw

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