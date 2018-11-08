Эксперты назвали страну, которая к 2030 году станет самой посещаемой в мире

Согласно исследованию компании Euromonitor International, в ближайшей перспективе Китай станет самым популярным местом отдыха на планете по числу прибывающих и выезжающих туристов.

В частности, ожидается, что уже в 2030 году Поднебесная обгонит Францию, США и Германию, став самой популярной страной мира, пишет The Guardian

Авторы исследования убеждены, что Китай, который уже сейчас является одним из самых посещаемых путешественниками мест на планете, вскоре выйдет в единоличные лидеры, а помогут ему в этом туристы из азиатских стран.

Речь идёт, прежде всего, об острове Тайвань и специальном административном районе КНР Гонконге, процедура получения визы для которых уже упрощена.

Кроме того, эксперты считают, что в Китае вырастет и внутренний туризм. Прогнозируется, что через 5 лет жители Китая будут совершать ежегодно по 6-7 млрд поездок по стране, что на 42,5% больше, чем сейчас.





