Немцы хотят досрочно отправить Меркель в отставку

По мнению большинства, опрошенных жителей Германии, канцлер ФРГ Ангела Меркель должна уйти в отставку досрочно. Опрос проводился социологическим центром Берлина по запросу издания Bild.

Так, 62,2% респондентов согласны, что Ангела Меркель должна в начале 2019 года передать свои канцлерские полномочия будущему лидеру партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

Против подобного шага выступает соответственно 37,8% опрошенных.

Как отмечает таблоид, при этом Ангела Меркель не собирается расставаться с постом канцлера, хотя и заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя ХДС на партийном съезде в начале декабря, но будет руководить Германией до осени 2021 года.

Отмечается, что за пост председателя ХДС будут бороться министр здравоохранения Йенс Шпан, генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вернувшийся в политику после долгого отсутствия деятель ХДС Фридрих Мерц.

Как сообщает издание, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что, не рассчитывает на то, что канцлер оставит свой пост раньше окончания законного срока и останется у власти до тех пор, пока ее будет поддерживать большинство.