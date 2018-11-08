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Москва, 08.11.2018

РФ и КНР займутся совместной разработкой двигателей на водороде и метане

«Expert Online» 2018

Россия и Китай подписали протокол о сотрудничестве в области ракетных двигателей. Согласно документу, который подписали представители холдинга НПО «Энергомаш» (РФ) и Космическая корпорация науки и техники (КНР), сотрудничество будет осуществляться по направлениям разработки жидкостных ракетных двигателей, сообщил официальный сайт госкорпорации Роскосмос. При этом поясняется, что в самое ближайшее время РФ и КНР займутся совместной разработкой двигателей на водороде и метане.

С 5 по 7 ноября в Китае с официальным визитом побывал премьер-министр России Дмитрий Медведев, принявший участие в 23-й российско-китайской межправительственной встрече. Среди направлений экономического и научно-технического сотрудничества, обозначенных им в программном выступлении на этой встрече, было названо и взаимодействие в космической сфере. При этом премьер-министр РФ назвал перспективным сектором совместной деятельности России и Китая пилотируемую космонавтику.

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