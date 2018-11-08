Скандал в Монако оказался беспрецедентным

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев стал фигурантом громкого уголовного дела в княжестве Монако. Чем бы оно не завершилось, ему по любому суждено войти в историю. Ведь это первое расследование в отношении российского миллиардера, следствием коего стали отставки и аресты высокопоставленных чиновников другого государства.

Адвокаты задержанного 6 ноября, но затем отпущенного на свободу бизнесмена Дмитрия Рыболовлева официально подтвердили, что их клиенту предъявлено обвинение и что он находится под судебным контролем – то есть должен являться по первому требованию на допрос и следственные действия. При этом ему не запрещено покидать Монако, в том числе, уехать в Россию, откуда, как известно, российских граждан не выдают. Так что Рыболовлеву оставлена лазейка позволяющая на крайний случай, избавить его от тюрьмы. Однако правоохранительные органы княжества (читай, Франции, под чьей опекой оно находится) в любом случае не будут избавлены от необходимости копаться в грязном белье местного чиновничества и его связях с крупным бизнесом.

Что именно ставят в вину Рыболовлеву, адвокаты не сообщили. Судя по сообщению прессы, речь идет об экзотическом для России, но обычным на Западе обвинении в торговле влиянием. В 2015 году Рыболовлев начал тяжбу с женевским арт-дилером Ивом Бувье. Миллиардер считал, что швейцарец его обманул, в результате чего ему пришлось сильно переплатить за покупку произведений искусства. Бувье был арестован властями Монако, причем, основанием для ареста послужила запись, сделанная на смартфон адвокатом Рыболовлева, Татьяной Бершедой. Она зафиксировала разговор с посредницей между Рыболовлевым и Бувье, в котором, между делом, приводились факты, свидетельствующие о виновности швейцарца. Однако судья потребовал приобщить к делу не только эту запись, но и всё содержимое смартфона Бершеды. С этого, собственно, и начался скандал, который, как оказалось, затрагивает самые высокие властные круги княжества.

Как минимум двум ключевым представителям силовых структур Монако дело Рыболовлева может обернуться крупным тюремным сроком – директору Службы общественной безопасности (главной спецслужбы княжества) Режису Ассо и бывшему министру юстиции Филиппу Нормино. Последний ушел в отставку еще в 2017 году, когда появились первые сообщения о том, что он может находиться на содержании у российского миллиардера. Если все сложится удачно для многих высокопоставленных потенциальных фигурантов этого дела, Нормино, а так же его семья (его сыну и жене были предъявлены обвинения в день задержания Рыболовлева) и окажутся главными обвиняемыми. Но удачно может не сложиться. Судебная машина западноевропейского государства набрала ход. А когда такое происходит, остановить ее бывает чрезвычайно трудно.

Конечно, случаев, когда крупный бизнес обвиняли в связях с госаппаратом, и это приводило к отставкам и арестам, в Западной Европе было более чем достаточно. В той же Франции можно вспомнить дело миллиардерши Лилиан Бетанкур, которое едва не стоило свободы бывшему президенту страны Николя Саркози. А самым долгоиграющим скандалом, связанным с торговлей влиянием и крупным бизнесом, возможно, следует считать дело шведского концерна «Бофорс», который еще в 1986 году обвинили во взятках окружению индийского лидера Раджива Ганди при заключении контрактов на поставку оружия. Дело, попортившее нервы и стоившее карьеры не одному политику, окончательно завершилось только в 2011 году.

Но россияне в скандалах такого масштаба и с такими последствиями не фигурировали. Информация о контактах, в том числе, коррупционных с лицами из России тех или иных западных политиков в местной прессе публикуется часто, более того, эта информация нередко использовалась в политической борьбе: вспомним обвинения в адрес Дональда Трампа и Ангелы Меркель. Но ни напряженные отношения с Москвой, ни давление США нисколько не способствовали интересу правоохранительных органов к этим контактам.

Даже дела против «русской мафии» в Испании, в связи с которыми в прессе поминались имена многих сильных мира сего, не привели к приговорам и арестам сколько-нибудь высокопоставленных испанских официальных лиц. Поэтому Монако может стать прецедентом, истинное значение которого еще трудно оценить

Как и его причины. Либо налицо просто рутинная (и не обязательно точная) работа полицейской машины, либо это у г-на Бувье нашлись силы для серьезного ответа. А может быть, данное дело показалось кому-то удобным рычагом в некоей интриге против Монако как такового, в конце концов, безналоговый статус его резидентов и соответствующая репутация рая для миллиардеров вполне способна вызывать раздражение в нынешнем мире бюджетных дефицитов.