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Москва, 08.11.2018

США обвинили Иран в сокрытии нефти

«Expert Online» 2018
  • США обвинили Иран в сокрытии нефти
Bill Foley / AP

США обвинили Иран в том, что тот прячет нефть, которая загружена на танкеры и направляется к месту разгрузки, пишут «Ведомости».

Таким образом, считает спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, иранские нефтяные танкеры пытаются уклониться от американских санкций. Для этого  Тегеран отключил транспондеры автоматической идентификационной системы на танкерах с нефтью. Теперь их местоположение невозможно обнаружить через спутник, что, как считают в госдепе, угрожает безопасности других судов, поскольку транспондеры позволяют командам судов видеть другие корабли, избегать столкновений и контактировать с диспетчерами в портах. По словам Хука, так поступили уже около десяти судов.

Спецпредставитель утверждает, что к подобной практике Тегеран прибегал в 2012 году, когда США ввели очередные санкции против Ирана.

Хук сообщил, что аварии с нефтяными танкерами могут привести к гибели людей, а также нанести огромный экологический ущерб и повлечь за собой значительные финансовые расходы.

Чиновник также предупредил портовых операторов всех стран, что они могут попасть под санкции США, если будут принимать иранские танкеры.

Напомним, США возобновили антииранские санкции 5 ноября текущего года. Под ограничительные меры попал экспорт нефти, также санкции затронули 700 банков, компаний и физических лиц. Ряд стран при этом получил возможность закупать нефть у Ирана еще 180 дней.

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