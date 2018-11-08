В Киеве сделали важное заявление о «Северном потоке-2»

В Киеве сделали важное заявление о проекте газопровода «Северный поток-2», предупредив Европу о российском «энергетическом кнуте».

В частности, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерёг страны Старого Света от участия в этом проекте. По его мнению, Европа потеряет важнейший элемент безопасности и попадёт в зависимость от Москвы, если не откажется от участия в строительстве «Северного потока-2», передаёт Укринформ.

При этом он подчеркнул, что в «незалежной» лучше всех знают, как Россия может использовать «этот энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку».

Спикер украинского парламента также предложил пригласить США к использованию газотранспортной системы (ГТС) «незалежной», чтобы защитить её от РФ.

«ГТС должна иметь платформу совместного использования с нашими коллегами из США, чтобы Москва не смогла реализовать свою энергетическую стратегию по взятию под контроль газотранспортной системы страны», – резюмировал Парубий.

Напомним, накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель получила важный документ, который может заставить Германию пойти против «Северного потока-2».

Между тем строительство газопровода продолжается в штатном режиме. Так, по данным на 6 ноября 2018 года, было уложено уже более 200 км трубопровода по дну Балтийского моря.