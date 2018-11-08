Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 08.11.2018

В Киеве сделали важное заявление о «Северном потоке-2»

«Expert Online» 2018

В Киеве сделали важное заявление о проекте газопровода «Северный поток-2», предупредив Европу о российском «энергетическом кнуте».

В частности, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерёг страны Старого Света от участия в этом проекте. По его мнению, Европа потеряет важнейший элемент безопасности и попадёт в зависимость от Москвы, если не откажется от участия в строительстве «Северного потока-2», передаёт Укринформ.

При этом он подчеркнул, что в «незалежной» лучше всех знают, как Россия может использовать «этот энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку».

Спикер украинского парламента также предложил пригласить США к использованию газотранспортной системы (ГТС) «незалежной», чтобы защитить её от РФ.

«ГТС должна иметь платформу совместного использования с нашими коллегами из США, чтобы Москва не смогла реализовать свою энергетическую стратегию по взятию под контроль газотранспортной системы страны», – резюмировал Парубий.

Напомним, накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель получила важный документ, который может заставить Германию пойти против «Северного потока-2».

Между тем строительство газопровода продолжается в штатном режиме. Так, по данным на 6 ноября 2018 года, было уложено уже более 200 км трубопровода по дну Балтийского моря.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
      Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
    2. Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
      Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
    3. Немцы приехали в Кремль, обеспокоенные ситуацией с «Северным потоком — 2»
      Представители деловых кругов Германии с предельной откровенностью высказались по поводу санкций на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным