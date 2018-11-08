Великое переселение седых эллинов

Греческие пенсионеры могут прожить на свои пенсии только в Болгарии, самой бедной стране Евросоюза.

В последние годы растет численность греческой диаспоры в Болгарии. Причем, подавляющее большинство переселенцев – пожилые люди. Значительное преобладание стариков объясняется просто – греческим пенсионерам за последнее десятилетие так много раз (не менее 20!) сокращали пенсии и они стали такими маленькими, что прожить на них в Греции очень и очень трудно. Едва ли не единственным местом, где пожилые эллины могут прожить на те деньги, что им выплачивает правительство социалистов во главе с Алексисом Ципрасом, является Болгария, страна, в которой согласно официальным данным наиболее низкий уровень жизни в Евросоюзе.

Взять, к примеру, 75-летнего жителя Салоник по имени Георгиос, который отказывается называть фамилию из опасений неприятностей со стороны налоговой службы Греции. После смерти жены пять лет назад он сдал квартиру в родном городе и уехал жить в Софию, где пенсия размером 800 евро в месяц позволяет ему жить, по его же собственным словам, как королю. Живя в Болгарии, Георгиос может даже себе позволить изредка путешествовать.

В паломничестве пожилых греков в Болгарию нет ничего удивительного. Согласно данным Eurostat, стоимость жизни в Греции в 2017 году была вдвое выше, чем в Болгарии. Например, бензин стоит в Софии 0,3 евро за литр, а в Афинах - 0,42. Билет в метро в болгарской столице – 0,8 евро, а в греческой – 1,4. Абонентская плата операторов сотовой связи в Болгарии вдвое ниже, чем в Греции. Список продуктов, товаров и услуг, которые стоят в Болгарии намного дешевле, чем в Греции, можно продолжать бесконечно долго.

«В целом,- поделился Георгиос с корреспондентом Bloomberg,- жизнь здесь (в Болгарии) на 30% дешевле, чем в Греции. Причем, это если вы надумаете жить в Софии, Пловдиве или Бургасе. В маленьких городах и сельской местности все намного дешевле».

В недавней тенденции в Греции уезжать старикам доживать свой век в более бедные страны бросается в глаза злая ирония. Дело в том, что Греция до сих пор является одной из немногих европейских стран, куда с удовольствием переезжают пенсионеры из других стран. Как нетрудно догадаться, речь идет о богатых западных странах, где пожилые люди получают достойную пенсию.

Между тем, расслабляться греческим пенсионерам еще рано. Алексис Ципрас, по крайней мере, на словах делает все возможное, чтобы если не отменить очередное снижение пенсий, то хотя бы его отсрочить, но, скорее всего, его усилия окажутся напрасными и греческим пенсионерам в следующем году вновь придется садиться за калькуляторы и подсчитывать, на чем еще можно сэкономить, чтобы прожить на пенсию.

В проекте бюджета Греции на 2019 г., представленном Афинами 15 октября, нет сокращения пенсий, которое было согласовано в 2017 году после многомесячных переговоров по выделению очередного транша из программы помощи. Правда, такой вариант теоретически возможен лишь в том случае, если Греции удастся выполнить поставленные задачи по дефициту бюджета и уложиться в 3,5% от ВВП. Правительство Ципраса надеется на лучшее, но большинство экономистов настроены скептически. Брюссель примет окончательное решение по греческому бюджету в конце ноября. Можно предположить, что если правительству все же придется сокращать пенсии, то численность пенсионеров из Греции в Болгарии увеличиться еще больше.