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Москва, 10.11.2018

Как выбрать аккумулятор для телефона

«Expert Online» 2018

Важнейшими критериями выбора аккумуляторной батареи для мобильного телефона являются ее тип, совместимость и емкость. По первому критерию выделяют внутренние и внешние аккумуляторные батареи.

Ни один мобильный телефон не может функционировать без установленной внутренней аккумуляторной батареи. Именно она обеспечивает электроснабжение всех микросхем. Внутренняя аккумуляторная батарея всегда включается в комплектацию любого мобильного устройства. Она характеризуется длительным сроком эксплуатации, поэтому ее замену приходится выполнять только после существенного износа или в случае повреждения (к примеру, вследствие вздутия или падения в воду).

Внутренний аккумулятор для телефона чаще всего не предусматривают кросс-совместимости. Это означает, что они рассчитаны исключительно на использование совместно с конкретным устройством. Причем такая «специализация» обусловлена особенностями конструкции – аккумуляторная батарея имеет форму, габариты и расположение контактов, которые предусматривают возможность ее установки лишь в ложемент определенной модели. Кроме того, напряжение питания и сила электротока аккумуляторной батареи рассчитаны на использования лишь в совместимом с ней электронном устройстве. По этой причине не следует пытаться установить аккумуляторную батарею от одного мобильного устройства в ложемент другого мобильного устройства – даже если конструкция позволяет это сделать, нет никаких гарантий того, что послу установки батарея не нанесет непоправимого ущерба нежной электронике внутри гаджета.

Внешние аккумуляторные батареи не являются альтернативными источниками питания по отношению к внутренним. Мобильное устройство не будет работать только от такой батареи. Внешние аккумуляторы используются для «экстренной» подзарядки телефона в условиях отсутствия доступа к обычной бытовой электросети – в туристических походах, длительных поездках или при отключении электроэнергии. Принцип функционирования внешней аккумуляторной батареи довольно прост. После ее зарядки от электросети она сохраняет электроэнергию на протяжении определенного времени (около нескольких недель) и подзаряжает телефон при его подключении. Важнейшими критериями при выборе внешней аккумуляторной батареи являются:

  • Совместимость.
  • Емкость.
  • Ток зарядки.
  • Материал корпуса. В этих целях используется пластмасса или металл. Второй вариант дороже, но обеспечивает более надежную защиту от воздействия внешних факторов.
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