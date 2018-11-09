Киев готовится топить иностранные суда в Азовском море

Эдуард Басурин – заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики (ДНР) – заявил, что спецслужбы Украины готовят масштабные провокации в Азовском море.

По его данным, этим в настоящее время занимается СБУ. Как подчеркнул представитель ДНР, в начале 2019 году украинские силовики планируют потопить несколько коммерческих судов в Азовском море, причём как украинских, так и иностранных. При этом в нападениях обвинят ополченцев ДНР и российских военных, передаёт РИА Новости.

«После этого, для «защиты» своей территории ВСУ предпримут попытку вторжения с моря на территорию республики», – резюмировал Басурин.