Особенности и виды нанесения изображений на футболки

Печать на ткани представляет собой достаточно сложное дело, которое требует использования спецоборудования.

Количество технологий печати на ткани весьма велико, но только несколько способов хорошо себя зарекомендовали и получили повсеместное распространение. Ниже рассмотрены их осбенности.

Прямая печать на футболках является наиболее передовым методом нанесения изображения на текстильные изделия. Она прекрасно подходит для печати изображений на изделиях, сделанных из хлопка, и обеспечивает максимальное сходство получаемой картинки с исходником. Наносимые изображения могут иметь любые разрешения и сложность. Преимущества данного метода печати заключаются в следующем:

отсутствие ограничений по расцветкам и разрешению исходника;

нанесенное посредством цифровой печати изображение обладает высокой устойчивостью к стиркам (до пятидесяти стирок) и действию ультрафиолетовых лучей;

чернила остаются в ткани изделия и превращаются в часть волокна;

изображение не имеет ощущаемого слоя, оно может без опасений проглаживаться утюгом, после чего сохраняет первоначальный вид.

Что касается недостатков данного способа печати, то к ним относятся необходимость правильного ухода и медленная скорость печати (двадцать принтов формата A3 в течение часа).

Сублимация представляет собой трансферный метод печати изображения на футболках с использованием особой термобумаги, служащей трансфером. Этот способ также применяется для переноса изображений на керамические изделия. Он обеспечивает следующие преимущества:

отсутствие ограничений по разрешению и расцветкам исходника;

напечатанное изображение обладает устойчивостью к действию внешних факторов и сохраняет цвет в течение длительного времени.

Недостатки данного метода состоят в следующем:

Печать может осуществляться лишь на синтетических изделиях, которые не обеспечивают такого уровня комфортности при носке, как изделия из хлопка.

Невысокая скорость печати.

Нанесенный рисунок имеет ощутимый слой, что не очень удобно при ношении. При глажке недопустимо непосредственное воздействие на отпечаток, в противном случае возможно нарушение структуры.

Высокая стоимость печати.

При печати на футболках большими тиражами широко применяется шелкография. Это наиболее старый метод печати на ткани. Он обладает следующим преимуществами:

невысокая стоимость;

быстрота.

Недостатки данного метода таковы: