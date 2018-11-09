«Я прошу у вас мандат для того, чтобы изменить Европу»

В гонке за кресло президента Еврокомиссии появился фаворит. Им стал победивший на выборах правоцентристской Народной партии Европы немецкий политик Манфред Вебер.

Европейские консерваторы выбрали своим кандидатом на пост президента Еврокомиссии (ЕК) Манфреда Вебера. Они предпочли его бывшему премьер-министру Финляндии Александру Стуббу.

Таким образом, Манфред Вебер, лидер фракции Народной партии Европы (EPP) в Европарламенте, теперь станет главным кандидатом на выборах президента ЕК, которые состоятся в мае 2019 года.

«Народники», имеющие наибольшее представительство в главном европейском законодательном органе, намерены сохранить за собой этот важнейший пост исполнительной власти, который сейчас занимает Жан-Клод Юнкер.

Несмотря на то, что Вебер малоизвестен за пределами Брюсселя и родной Баварии, он получил одобрение и поддержку всех глав государств и правительств, являющихся членами ЕРР, включая Ангелу Меркель, и большинства национальных Народных партий, входящих в ЕРР. Однако на выборах в мае у него будет солидный минус – отсутствие опыта работы на высоких должностях.

Наблюдатели предсказывали упорную борьбу на выборах главного кандидата от европейских консерваторов, которые состоялись в четверг в Хельсинки на съезде Народной партии Европы. Дело в том, что у Вебера на выборах был очень серьезный противник. Однако немецкий политик победил за явным преимуществом. За него проголосовали, как объявил после подсчета голосов президент ЕРР Джозеф Дол, 492 делегата (79%).

В своем выступлении перед тайным голосованием Манфред Вебер обратился к делегатам: «Я прошу вас поддержать меня не только, как кандидата. Я прошу у вас мандат, мандат для того, чтобы изменить Европу». После того, как Вебер добавил о том, что в Европе как нигде сильны христианские ценности и традиции, которые чтит и он, зал взорвался аплодисментами.

Скорее всего, соперником Манфреда Вебера в мае станет первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который ранее возглавлял внешнеполитическое ведомство Нидерландов. Выборы кандидата от Партии европейских социалистов (PES), второй общеевропейской партии после «народников», еще не состоялись, но у Тиммерманса пока нет соперников.

В мае следующего года европейским избирателям предстоит выбрать 705 членов нового Европейского парламента. В 2019 году освобождаются все высшие посты в Евросоюзе, включая руководство Еврокомиссией, Советом Европы и Европарламентом.

Согласно неофициальной договоренности главы государств и правительств, входящие в Совет Европы, выдвигают на пост президента ЕК кандидата от партии, которая получит наибольшее число мест в Европарламенте, или как минимум кандидата, который будет в состоянии сформировать правящую коалицию, если победителя не будет. После этого кандидатура поступает на рассмотрение нового состава главного законодательного органа Старого Света.

Однако члены Совета Европы уже заявили, что не могут и не будут придерживаться этих неофициальных правил, которые не зафиксированы ни в одном из уставных документов объединенной Европы. Это значит, что выборы главы Еврокомиссии могут преподнести сюрприз, т.е. члены Совета Европы могут выбрать кого-то еще по своему усмотрению.

Главная либеральная партия – Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) пока не выдвинула единого кандидата. Либералы тоже недовольны выборной системой, которая, утверждают они, дает преимущество ЕРР.

Сейчас лидеры ALDE в процессе заключения союза с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который не состоит ни в одной «старой» мейнстримовской европейской партии. Макрон тоже выступает против традиционного процесса выборов, который называется, кстати, Spitzenkandidat (единый кандидат). Лидер Франции надеется возглавить либералов и дать бой консерваторам, которых в мае будет представлять Манфред Вебер.