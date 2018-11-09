Россия неожиданно выиграла от санкций против Ирана

Россия намерена занять место Тегерана на нефтяном рынке и нарастить поставки нефти, пишет американское издание Wall Street Journal.

«В дело вступили российские нефтяные компании, которые начали красть покупателей у Ирана. Две страны добывают нефть с похожими характеристиками, а поэтому НПЗ могут довольно легко поменять поставщика», - пишет издание.

Как сообщает автор материала, Москва при этом намерена помочь Ирану обойти санкции США, скупая у него нефть для внутреннего потребления по бартеру — за продовольственные товары и производственное оборудование. Свою собственную высвободившуюся нефть она сможет поставлять на экспорт.

В начале ноября США ввели экономические санкции против Ирана. При этом восемь стран — Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция получили разрешение от США покупать нефть у Ирана еще 180 дней.

Издание уточняет, новые санкции Вашингтона нацелены конкретно против иранского нефтяного экспорта, который является самой важной экономической основой этой страны.