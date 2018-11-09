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Москва, 09.11.2018

Сербия может подключиться к «Турецкому потоку»

«Expert Online» 2018

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Борисов заявил, что в самое ближайшее время Сербия может подключиться к газопроводу «Турецкий поток».

По его словам, документы, касающиеся участия этого балканского государства в продолжении газопровода, предположительно, будут подписаны в январе 2019 в ходе визита в Белград президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в начале октября этого года глава «Нафтагаза» Андрей Коболев заявил, что вторая нитка газопровода «Турецкий поток» угрожает транзиту газа из «незалежной» не меньше «Северного потока-2».

Наша справка

«Турецкий поток» – реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края РФ по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Его протяжённость должна составить более 1 тыс. км, из них 937 км пройдут по морскому дну. Газопровод будет состоять из двух ниток. Первая нитка – должна обеспечить газом турецких потребителей. Вторая – потребителей в странах Южной и Юго-Восточной Европы.

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