Шпионский скандал: в Австрии поймали «русского шпиона»

В Минобороны Австрии заявили о задержании бывшего высокопоставленного офицера, якобы почти 20 лет работающего на спецслужбы России.

По данным издания Kronen Zeitung, «русским шпионом» является экс-полковник ВС Австрии, который занимался сбором секретной информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах страны, миграционном кризисе, а также досье на некоторых высокопоставленных военных Минобороны.

Подчёркивается, что каждые две недели «шпион» якобы встречался с неким гражданином РФ по имени «Юрий» и передавал ему секретные данные, получая взамен крупные суммы наличных денег и новые задания.

При этом отмечается, что «русский шпион» из Зальцбурга якобы начал работать на Кремль ещё в начале 90-х годов прошлого века.

Австрийский власти уже подтвердили информацию о задержании шпиона. В частности, со специальным заявлением выступил канцлер Себастьян Курц. По его словам, этот случай «не улучшит отношения» с Россией. От также потребовал от Москву информацию по подозреваемому в шпионаже экс-военному.

В свою очередь глава МИД Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила ранее запланированную поездку в Москву.

Между тем, в Службе внешней разведки (СВР) РФ не стали комментировать информацию о шпионском скандале в Австрии.

«Без комментариев», – цитирует РИА Новости представителя пресс-бюро СВР.