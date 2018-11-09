Цены на нефть остаются под давлением

На нефтяные цены продолжает оказывать давление известие о санкциях США против Ирана. В результате этого котировки январского фьючерса на смесь марки Brent достигли уровня поддержки 71.33.

Отмечается, что сдерживающим фактором остается разрешение со стороны США, выданное Китаю, Индии, Японии, Италии, Южной Кореи, Греции, Турции и Тайваню продлить закупку нефти еще на 180 дней.

Отмечается, что новость повлекла за собой падение цен на нефть и, как ожидают участники рынка, в среднесрочной перспективе нивелирует опасения относительно сокращения спроса, что послужит фактором давления на котировки.

Так, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 по московскому времени подорожали на $0,13 (0,18%) - до $70,78 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на $1,42 (1,97%) и составляла на закрытие $70,65 за баррель.