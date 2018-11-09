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Москва, 09.11.2018

У берегов Камчатки затонул российский сухогруз

«Expert Online» 2018

9 ноября в заливе Камбальный в Охотском море у южного побережья Камчатки затонул российский сухогруз «Анатолий Крашенинников».

Согласно предварительной информации, в момент кораблекрушения на борту судна находились 13 человек, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу регионального Управления МЧС РФ, 10 человек спаслись на плоту. Все они уже подняты на борт плавбазы «Дальмос». В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Ещё трое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Это капитан судна и два его помощника. Их поиск сейчас продолжается – его ведут два судна. Позже к ним присоединятся спасатели МЧС. При этом в ведомстве пояснили, что спасательная операция осложняется плохими погодными условиями – на месте крушения наблюдает небольшой шторм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причины кораблекрушения сейчас устанавливаются.

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