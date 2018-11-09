Журналист из Австрии проехался на Lada Vesta и поделился впечатлением

Журналист австрийской газеты «Heute» протестировал российский автомобиль Lada Vesta и пришел к выводу, что это достойная машина в своем классе.

«За небольшие деньги получаешь все, что нужно для комфортного вождения, да еще и такие бонусы, как стабильность при низких температурах и особый уют. Европейцы, давно полюбившие «Ниву», должны оценить и эту российскую машину», - пишет автор материала Йорг Михнер.

Он отмечает, что АвтоВАЗ, как участник альянса Renault-Nissan имеет доступ к новейшим разработкам этих компаний, для автомобиля «Vesta», были использованы запчасти этих иномарок, например, тормоза. А вот «1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., крутящим моментом 148 нм и экологическим стандартом "евро-6" является российской разработкой».

Журналист сообщает, что машина без проблем выдержала проезд по магистрали и при обгонах показывала «достаточную мощь». Также, по мнению Михнера, Vesta при небольшой цене в 17 990 евро имеет в своей комплектации все необходимое для комфортного вождения.

А именно: навигация, автоматическое освещение и датчики дождя, круиз-контроль, климат-контроль, информационная система с «блютус», SD-слот, обогрев всех сидений. При этом, двигатель автомобиля, как заявляют производители, без труда заводится при температуре минус 30 градусов, а дверные замки не замерзнут.

Помимо технической составляющей, автор материала отмечает привлекательный дизайн кузова и приятный интерьер салона, а также удобное расположение центрального подлокотника и ручки коробки передач.