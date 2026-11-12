Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Экономика Промышленность Экспертиза Скорость Мероприятия Урбан Modus Vivendi
Найти

Британия ввела санкции против «Сибура» и проекта «Восток Ойл»

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 18:19
Фото: Kristina Gadeikyte Gancarz/Unsplash
Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него «Сибур холдинг», проект «Восток Ойл», «Славнефть» и другие компании. Об этом говорится в уведомлении британского МИДа. Всего ограничения введены против 9 организаций и 11 морских судов
Великобритания ввела санкции против ПАО «Сибур холдинг» и ООО «Восток Ойл» (проект компании «Роснефть»), следует из уведомления британского МИДа.
В список также включены «Славнефть», «Кузбассразрезуголь», Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и «НИПИгазпереработка». Ограничения затронули и три компании из ОАЭ — Forteza Trading DMCC, Novus Energy DMCC и Patera FZCO.
В отношении организаций предусмотрены заморозка активов, ограничения на предоставление трастовых услуг и транспортные санкции. В обосновании британские власти ссылаются на деятельность компаний в российском энергетическом секторе, который считают стратегически значимым для правительства России.
Кроме того, ограничения введены против 11 морских судов, которые, по утверждению британских властей, якобы используются или могут использоваться для перевозки российских нефти, нефтепродуктов и СПГ.
9 ноября Канада объявила о расширении санкций против России: в перечень добавили 38 организаций и 24 человека. По утверждению канадских властей, они связаны с разработкой баллистических ракетных технологий и российской кибердеятельностью. Ограничения также затронули криптобиржи.
Тэги
Санкции Великобритания

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

AFP: Китай изменил имя Марко Рубио для обхода санкций Новости

AFP: Китай изменил имя Марко Рубио для обхода санкций
13 мая 2026
The Atlantic: Дональд Трамп согласился на ослабление санкций против России Новости

The Atlantic: Дональд Трамп согласился на ослабление санкций против России
29 сен 2026
Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина из российской нефти Новости

Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина из российской нефти
19 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.