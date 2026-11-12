Британия ввела санкции против «Сибура» и проекта «Восток Ойл»

Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него «Сибур холдинг», проект «Восток Ойл», «Славнефть» и другие компании. Об этом говорится в уведомлении британского МИДа. Всего ограничения введены против 9 организаций и 11 морских судов

Великобритания ввела санкции против ПАО «Сибур холдинг» и ООО «Восток Ойл» (проект компании «Роснефть»), следует из уведомления британского МИДа.

В список также включены «Славнефть», «Кузбассразрезуголь», Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и «НИПИгазпереработка». Ограничения затронули и три компании из ОАЭ — Forteza Trading DMCC, Novus Energy DMCC и Patera FZCO.

В отношении организаций предусмотрены заморозка активов, ограничения на предоставление трастовых услуг и транспортные санкции. В обосновании британские власти ссылаются на деятельность компаний в российском энергетическом секторе, который считают стратегически значимым для правительства России.

Кроме того, ограничения введены против 11 морских судов, которые, по утверждению британских властей, якобы используются или могут использоваться для перевозки российских нефти, нефтепродуктов и СПГ.