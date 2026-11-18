Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, став мировым рекордсменом по их количеству, заявил президент Владимир Путин. По его словам, страна достойно прошла через эти испытания

Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект. Но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Пример тому — провалившиеся попытки изолировать и нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер», — сказал Владимир Путин.

По его словам, Россия в силу географического положения, национального характера народов и роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания.