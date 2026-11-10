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Видение будущего энергетической отрасли

Какие решения регуляторов определят курс отрасли в долгосрочной перспективе

Новости партнеров 10 ноя 2026
Фото: пресс-служба АРВЭ
3 декабря в Москве, в отеле Continental, состоится IV ежегодная конференция «Возобновляемая энергетика России: технологии энергетического перехода», организованная Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).
ККонференция зарекомендовала себя как значимое интеллектуально-коммуникативное мероприятие отрасли с многолетней историей. В рамках сессий руководители профильных органов государственной власти, крупнейших компаний энергетического сектора и смежных отраслей бизнеса, организаций финансового рынка и аналитических агентств обсуждают актуальные проблемы и перспективы развития в России технологий энергоперехода, обмениваются опытом и видением будущего энергетической отрасли.

В программе:

Сессия 1. Траектория развития энергосистемы: оптимальный вектор скорости?
  • Как корректно учесть изменения в экономике проектов строительства новой генерации при пересмотре долгосрочных планов?
  • Роль ВИЭ и систем накопления энергии в покрытии перспективных дефицитов мощности.
  • Генсхема: от рекомендательного характера к долгосрочному плану строительства.
  • Какие критерии принять во внимание при формировании рациональной структуры новой генерации?
  • Какие решения регуляторов определят курс отрасли в долгосрочной перспективе?
Сессия 2. Перспектива для инвестиций: один горизонт — разные стратегии
  • Как найти баланс: долгосрочные устойчивые планы vs оперативное реагирование на вызовы.
  • На какую энергосистему ориентируется промышленный потребитель?
  • Рост электропотребления новых типов потребителей: электротранспорт, ЦОДы, активные энергокомплексы, — как Demand Response и собственная генерация помогут их интегрировать?
  • Какие стратегии на рынке выбирают генераторы, технологические компании, промышленность?
  • Как обеспечить отрасль капиталом: мнение финансовых институтов и инвесторов.
  • Какие сектора рынка электроэнергии наиболее привлекательны для инвестиций в среднесрочной перспективе?
Сессия 3. Глобальный энергопереход: Азия — лидер технологической трансформации
  • Китай как глобальная лаборатория энергоперехода: какие решения прошли проверку масштабом и могут быть адаптированы к российскому рынку?
  • От поставок оборудования к технологическому партнерству: какие форматы сотрудничества наиболее перспективны?
  • Опыт Китая, Индии и стран Центральной Азии в интеграции больших объемов ВИЭ и СНЭ для регионов с дефицитами мощности.
  • Баланс между импортом технологий, промышленной кооперацией и задачами технологического суверенитета.
  • Потенциал совместных российско-китайских проектов: какой масштаб привлекателен?
  • Барьеры для углубления партнерства: стандарты, сертификация, логистика, инженерная школа.
Церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса СМИ, интернет-ресурсов и блогеров «ТекстВИЭ», а также фотоконкурса «ВИЭ в фокусе — 2026».
К участию приглашены представители ведущих профильных, деловых и общественно-политических СМИ. Регистрация и условия участия — на официальном сайте АРВЭ.
Тэги
Энергетика ВИЭ Энергопереход Конференции АРВЭ

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