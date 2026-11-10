3 декабря в Москве, в отеле Continental, состоится IV ежегодная конференция «Возобновляемая энергетика России: технологии энергетического перехода», организованная Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

К Конференция зарекомендовала себя как значимое интеллектуально-коммуникативное мероприятие отрасли с многолетней историей. В рамках сессий руководители профильных органов государственной власти, крупнейших компаний энергетического сектора и смежных отраслей бизнеса, организаций финансового рынка и аналитических агентств обсуждают актуальные проблемы и перспективы развития в России технологий энергоперехода, обмениваются опытом и видением будущего энергетической отрасли.

В программе:

Сессия 1. Траектория развития энергосистемы: оптимальный вектор скорости?

Как корректно учесть изменения в экономике проектов строительства новой генерации при пересмотре долгосрочных планов?

Роль ВИЭ и систем накопления энергии в покрытии перспективных дефицитов мощности.

Генсхема: от рекомендательного характера к долгосрочному плану строительства.

Какие критерии принять во внимание при формировании рациональной структуры новой генерации?

Какие решения регуляторов определят курс отрасли в долгосрочной перспективе?

Сессия 2. Перспектива для инвестиций: один горизонт — разные стратегии

Как найти баланс: долгосрочные устойчивые планы vs оперативное реагирование на вызовы.

На какую энергосистему ориентируется промышленный потребитель?

Рост электропотребления новых типов потребителей: электротранспорт, ЦОДы, активные энергокомплексы, — как Demand Response и собственная генерация помогут их интегрировать?

Какие стратегии на рынке выбирают генераторы, технологические компании, промышленность?

Как обеспечить отрасль капиталом: мнение финансовых институтов и инвесторов.

Какие сектора рынка электроэнергии наиболее привлекательны для инвестиций в среднесрочной перспективе?

Сессия 3. Глобальный энергопереход: Азия — лидер технологической трансформации

Китай как глобальная лаборатория энергоперехода: какие решения прошли проверку масштабом и могут быть адаптированы к российскому рынку?

От поставок оборудования к технологическому партнерству: какие форматы сотрудничества наиболее перспективны?

Опыт Китая, Индии и стран Центральной Азии в интеграции больших объемов ВИЭ и СНЭ для регионов с дефицитами мощности.

Баланс между импортом технологий, промышленной кооперацией и задачами технологического суверенитета.

Потенциал совместных российско-китайских проектов: какой масштаб привлекателен?

Барьеры для углубления партнерства: стандарты, сертификация, логистика, инженерная школа.

Церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса СМИ, интернет-ресурсов и блогеров «ТекстВИЭ», а также фотоконкурса «ВИЭ в фокусе — 2026».