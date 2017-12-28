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Москва, 29.12.2017

На Олимпиаде-2018 разрешат российскую символику

«Expert Online» 2017

МОК разрешил использовать российскую символику в Доме болельщиков, который будет работать в южнокорейском Пхёнчхане во время зимних Олимпийских игр-2018 года.

Об этом рассказал директор Дома болельщиков Олег Румянцев. По его словам, традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора.

«Эта символика и будет использоваться в Доме, - цитирует Румянцева ТАСС. – Запрет на национальную символику не касается болельщиков».

Он также рассказал, что Дом болельщиков расположен в прибрежном кластере города Каннын, в пешей доступности от Олимпийского парка.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил олимпийскую сборную России от участия в Играх-2018, разрешив участвовать в Олимпиаде только «чистым» спортсменам и под нейтральным флагом. При этом на соревновательной и тренировочной формах наших атлетов можно будет использовать сочетание лишь двух цветов флага. А сама цветовая гамма должна быть темнее чем на российском флаге.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.

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