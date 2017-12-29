Сэндвич-панели для постройки дома: основные особенности

Возведение жилья из сэндвич-панелей в последние годы получает в нашей стране все большее распространение. А в других странах этот недорогой, но практичный материал используется в данных целях более полувека. Построенные из него здания обладают надежностью и долговечностью. Более всего сэндвич-панели востребованы в местностях со сложными климатическими условиями, где в течение долгого времени стоят морозы, а почва постоянно остается промерзшей.

Конструкция и плюсы материала

Сэндвич-панели обладают уникальной структурой. Они состоят из двух внешних слоев, которые чаще всего изготавливаются из металла, полимеров, магнезитовой плиты, древесноволокнистого полотна и расположенной между этими слоями теплоизолирующей прослойки, сделанной из негорючих материалов (полиэстер, минеральная вата и т.п.). Такое сочетание позволяет обеспечить целый ряд преимуществ при выборе сэндвич-панелей перед традиционными строительными материалами, в том числе:

быстрота возведения зданий и проведения ремонта – рабочие просто монтируют на каркас готовые блоки, что дает возможность значительно уменьшить затраты труда;

строительные работы могут вестись в любой сезон года – погодные условия и перепады температур не оказывают заметного влиянии на сэндвич-панели ни при их монтаже, ни при усадке, ни при дальнейшей эксплуатации;

прекрасные теплоизоляционные свойства, обеспечивающие возможность обойтись без использования дополнительных теплоизолирующих составов;

экологичность – при изготовлении сэндвич-панелей соблюдаются международные экологические стандарты, что предотвращает их отрицательное воздействие на окружающую среду;

небольшая масса, благодаря чему уменьшается нагрузка и обеспечиваются удобство и простота перевозки материала;

трехслойные сэндвич-панели являются готовым стройматериалом, который не нуждается в дополнительной отделке, однако при желании их можно без особых усилий декорировать, покрасить, отделать иным способом в соответствии с нуждами конкретного дизайна;

экологичность – сэндвич-панели представляют собой гигиеничный и безопасный с точки зрении санитарии материал, не выделяющий никаких вредных для человеческого здоровья веществ;

высокие звукоизолирующие свойства, обеспечиваемые за счет размещения мягкой прослойки между двумя твердыми слоями;

устойчивость к влиянию агрессивной среды, действию плесени, химических веществ, других разрушительных факторов;

невысокая стоимость стройматериала и строительных работ – сэндвич-панели не только значительно дешевле в пересчете на один квадратный метр, чем бетон, древесина, кирпич, металл, но и требуют гораздо меньше людей и техники. Один загородный дом из сэндвич-панелей может быть построен силами четырех человек.

Виды сэндвич-панелей

Важнейшая особенность сэндвич-панелей как стройматериала заключается в их непрерывном усовершенствовании в течение всего времени применения. Если способы использования древесины, камня и кирпича на протяжении многих веков уже устоялись, то способы применения сэндвич-панелей все время изменяются в соответствии с разнообразными потребностями. К примеру, существуют значительные различия между сэндвич-панелями, используемыми для возведения жилых зданий, и сэндвич-панелями, применяемыми для строительства производственных корпусов. Кроме того, есть разница между элементами сэндвич-панелей, используемых для возведения различных частей одних и тех же зданий. Одни типы данного материала могут быть использованы исключительно для внутренней отделки помещений, другие – для внешней отделки домов, третьи – для обустройства внутренних перекрытий и т. п. Главное различие между сборными сэндвич-панелями, используемыми в этих целях, состоит в сочетании материалов, из которых они сделаны.

Помимо фанеры, в качестве внешних элементов панелей применяются следующие материалы:

оцинкованная сталь – обладает прочностью, коррозиеустойчивостью и огнеустойчивостью;

алюцинк – сплав алюминия, цинка и кремния, обладающий способность переносить большие температуры, используется при возведении производственных объектов и складов;

гипсокартон – при внутренней и наружной отделке жилых зданий;

пластизол – универсальный твердый материал, обладающий высокой прочностью и используемый во всех областях применения сэндвич-панелей.

В число материалов, применяемых в качестве утеплителя, входят следующие: