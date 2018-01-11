Путин рассказал школьникам, как добиться успеха

Глава российского государства Владимир Путин рассказал школьникам, как добиться в жизни успеха.

По его словам, для этого нужно быть реалистами и научиться эффективно работать в команде.

Об этом президент РФ заявил на встрече с победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее», которая состоялась в столичном парке «Зарядье», передаёт Life.

«Самые большие разочарования проистекают от больших, ничем не обоснованных ожиданий, – подчеркнул Путин. – Нужно быть реалистами».

При этом российский лидер подчеркнул, что недостаточно «взять самому лопату, так как в одиночку поле не перекопаешь».

«Надо найти тех, кто рядом. Очень важно работать в коллективе, находить своё место в коллективе», – резюмировал Путин, добавив, что нужно быть эффективным и объединять вокруг себя таких же людей, что станет конкурентным преимуществом.

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