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Москва, 16.01.2018

Бельгийские истребители вылетали на перехват российских бомбардировщиков

«Expert Online» 2018

Утром 15 января два бельгийских истребителя F-16 вылетали на перехват над Северным морем двух российских стратегических бомбардировщиков Tу-160.

По данным издания Le Soir, которое ссылается на свои военные источники, в минувший четверг к Бельгии перешла очередь обороны воздушного пространства над странами Бенилюкса, которую она осуществляет посменно с Нидерландами.

В Бельгии эту задачу попеременно обеспечивают базы ВВС Флоренн и Клейне-Брогел.

При этом отмечается, что два F-16 находятся в полной боевой готовности, чтобы в случае тревоги взлететь в считанные минуты по процедуре Quick Reaction Alert, которая активируется, когда в воздушном пространстве появляется неопознанный самолёт, с которым нет радиосвязи.

Ранее сообщалось, что 15 января Великобритания направила истребители «Тайфун» для перехвата российских самолётов.

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