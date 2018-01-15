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Москва, 16.01.2018

Составлен рейтинг зарплат в России 2017 года

«Expert Online» 2018

Аналитики популярного сайта по поиску работы HeadHunter составили рейтинг профессий, представители которых получали самые высокие и самые низкие зарплаты в 2017 году в России. Рейтинг составлен на основе изучения объявлений портала о работе за прошлый год, сообщает Newinform.

Первую строчку рейтинга занимает позиция топ-менеджера, с начальным уровнем заработной платы от 60 тысяч рублей. На втором месте представители отрасли добычи сырья с начальным предложением заработной платы в 47,8 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров профессии в сфере строительства и недвижимости со средней зарплатой по России в  33,2 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты в стране у бухгалтеров, их средний заработок составляет 20 тысяч рублей, и государственных служащих с зарплатой 23 тысячи рублей.

Средняя зарплата в России: Составлен рейтинг зарплат регионов России 

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