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Москва, 17.01.2018

В Киеве у здания Верховной Рады начались беспорядки: есть пострадавшие

«Expert Online» 2018

В Киеве у здания Верховной Рады начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время в центр украинской столицы стянуты почти четыре тысячи силовиков, усилена охрана правительственного квартала, передаёт сайт телеканала «112 Украина».

Отмечается, что протестующие подожгли несколько автомобильных шин. Кроме того, они распылили слезоточивый газ и бросают в сторону силовиков брусчатку, покрышки и другие предметы.

Согласно последней информации, среди митингующих и правоохранителей есть пострадавшие. Их число пока не называется.

Напомним, сегодня, 16 января украинские депутаты внесли в повестку дня законопроект президента «незалежной» Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса. Данный документ был одобрен в первом чтении ещё 6 октября 2017 года. В законопроекте Российская Федерация названа «агрессором», а боевые действия на Востоке Украины квалифицируются как «военная операция».

Следует отметить, что принятие закона о реинтеграции развяжет руки Порошенко, который сможет использовать военные формирования в Донбассе в мирное время с целью «защитить суверенитет страны от оккупантов». 

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