Силуанов рассказал, укрепится ли курс рубля после покупки валюты Минфином

Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что операции ведомства по покупке валюты на внутреннем рынке не позволят резко укрепиться курсу рубля.

Об этом чиновник заявил в ходе Гайдаровского форума.

«И в текущем году действие бюджетного правила позволит нам не только сгладить курс, потому что цены на нефть выросли, курс немного укрепился, это правда, но мы начали сейчас осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», - резюмировал Силуанов.

Напомним, ещё в конце декабря 2017 года глава Минфина заявлял, что в целом за 2018 год Минфин РФ может направить на покупку валюты на внутреннем рынке порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54-55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в Банке России объяснили, что происходит с курсом рубля.

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