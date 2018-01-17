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Москва, 17.01.2018

В России могут появиться частные военные компании

«Expert Online» 2018

Закон по легализации работы частных военных компаний или ЧВК планируется внести на рассмотрение в Госдуму до середины февраля этого года, сообщает  RT сл ссылкой на заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.

«Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах», - сообщил парламентарий, который также высказал мнение, что соответствующая законодательная база позволит  «привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом».

Закон  будет определять выполнение норм по лицензированию ЧВК,  их задач, а также   возможные  виды работ и услуг. Также в документ будут внесены  социальные гарантии для работающих в ЧВК.

Подобная практика широко  распространена и в других странах, в частности в США, когда , сотрудники «за вознаграждение защищают или охраняют объекты или людей, участвуют в вооружённых конфликтах по контрактам», отмечает издание.

Идею создания ЧВК Владимир Путин выдвигал еще в 2012 году, позже в 2014 году  закон «О частной военно-охранной деятельности» предлагала к рассмотрению фракция «Справедливая Россия», однако, документ  так и не был принят в работу. 

Как подтвердил RT председатель комитета по обороне  Владимир Шаманов, который считает, что в России вопрос ЧВК недооценен, Госдума принимает закон о ЧВК в работу.

 «Мы видим реальную практику, когда развитые страны, такие как Америка и ряд других, используют ЧВК для выполнения задач за пределами своей страны. Частные военные компании — это уже данность, от которой нельзя отмахиваться... Мы готовы включиться в эту работу», — подтвердил  Шаманов.

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