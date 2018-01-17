В России могут появиться частные военные компании

Закон по легализации работы частных военных компаний или ЧВК планируется внести на рассмотрение в Госдуму до середины февраля этого года, сообщает RT сл ссылкой на заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.

«Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах», - сообщил парламентарий, который также высказал мнение, что соответствующая законодательная база позволит «привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом».

Закон будет определять выполнение норм по лицензированию ЧВК, их задач, а также возможные виды работ и услуг. Также в документ будут внесены социальные гарантии для работающих в ЧВК.

Подобная практика широко распространена и в других странах, в частности в США, когда , сотрудники «за вознаграждение защищают или охраняют объекты или людей, участвуют в вооружённых конфликтах по контрактам», отмечает издание.

Идею создания ЧВК Владимир Путин выдвигал еще в 2012 году, позже в 2014 году закон «О частной военно-охранной деятельности» предлагала к рассмотрению фракция «Справедливая Россия», однако, документ так и не был принят в работу.

Как подтвердил RT председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, который считает, что в России вопрос ЧВК недооценен, Госдума принимает закон о ЧВК в работу.

«Мы видим реальную практику, когда развитые страны, такие как Америка и ряд других, используют ЧВК для выполнения задач за пределами своей страны. Частные военные компании — это уже данность, от которой нельзя отмахиваться... Мы готовы включиться в эту работу», — подтвердил Шаманов.