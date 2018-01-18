БИЗНЕС И ВЛАСТЬ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО РИТЕЙЛА

В конце прошлого года состоялось одно из самых значимых событий в диалоге власти и ритейла. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Коалиция владельцев малых торговых форматов и киоскеров при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» провели конференцию «Конкурентная среда в малом и среднем ритейле», на которой представители ведомств, общественных организаций и бизнеса обсудили ключевые вопросы отрасли.

Модераторами конференции выступили Владимир Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России, и Владлен Максимов, вице-президент НП «ОПОРА» и президент Коалиции владельцев малых торговых форматов, преобразованной накануне конференции в Ассоциацию малоформатной торговли.

В качестве экспертов на мероприятии выступили представители ФАС, Роспотребнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития, Минздрава и Минфина России, общественных организаций и бизнеса.

В первой части мероприятия эксперты рассмотрели различные аспекты конкуренции малого и среднего торгового бизнеса крупным, основные проблемы малого бизнеса, в том числе и административные, региональный опыт магазинов малых и средних форматов и нестационарных объектов, а также мультиформатность как инструмент создания комфортной городской среды.

«Хорошо известно, что честная конкуренция – самый естественный и эффективный регулятор любого рынка. При этом экономический контекст, в который мы сейчас погружены, делает очевидной необходимость совершенствования этого регулирующего инструмента и адаптации всех участников рынка розничной торговли к новым формам конкурентного сосуществования, которые бы давали каждому игроку вне зависимости от его рыночной силы, оборотов и позиционирования доступ к своему покупателю, а покупателю – в итоге возможность удовлетворять любые свои потребности в доступных и качественных товарах,» – отметил в ходе сессии Илья Ломакин-Румянцев, председатель президиума Ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ).

Вторая часть конференции была посвящена механизмам реализации подакцизных товаров. Участники осветили проблемы, связанные с ростом нелегальной алкогольной и табачной продукции, и вопросы регулирования и реализации инновационных никотиносодержащих продуктов. Также обсуждалась необходимость введения фиксированной минимальной цены на сигареты и вопросы, связанные с легализацией интернет-торговли алкогольной продукцией.

«Сегодня малые торговые форматы являются основным каналом сбыта продукции для небольших российских производителей, и при отсутствии воли государства к их развитию невозможно говорить об увеличении доли малого бизнеса в ВВП и об импортозамещении. При этом много вопросов вызывает ограничение продажи подакцизных продуктов через малые форматы, поскольку именно реализация подакцизных товаров – табака и алкоголя, позволяет им конкурировать с крупным и средним ритейлом,» – считает Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли.

В ходе обсуждения также была затронута тема развития инновационных никотинсодержащих продуктов с пониженным риском. «Для мелкорозничной сети новая категория продукции будет означать переход на инновационную бизнес модель, которая позволит им адаптироваться в условиях ужесточения регулирования оборота табачных изделий,» – подчеркнул Владлен Максимов.

Несмотря на все кажущиеся различия, интересы малых, средних и крупных форм предпринимательства по многим вопросам пересекаются, и они понимают проблемы друг друга, убежден Владимир Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России.

Владимир Мишеловин отметил, что ФАС поддерживает введение минимальной стоимости пачки сигарет: «Легальный бизнес говорит о том, что как собственно это было в алкогольной продукции, введение минимальной стоимости пачки сигарет будет способствовать сокращению рынка нелегальной продукции. Если это так, то, конечно, мы будем это предложение поддерживать.

Но последнее слово за экспертами и добросовестными участниками рынка".

Никита Кузнецов, заместитель Директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России, полагает, что излишнее государственное регулирование алкогольного рынка приводит к сокращению легальных точек продаж алкоголя, и, как следствие, к росту доли теневого оборота алкоголя. «Одна из инициатив Минпромторга заключается в разработке законопроекта, направленного на упрощение лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, и требований к лицензиатам, – рассказал Никита Кузнецов. – Лицензию должно быть получить просто, дешево и удобно. Сейчас, к сожалению, всё наоборот».

В рамках конференции также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзом независимых сетей России и Ассоциацией малоформатной торговли (АМТ).

«Коалиция малых торговых форматов и киоскеров» утром того же дня на съезде была переименована в Ассоциацию малоформатной торговли.

Коалиция была создана в апреле 2012 г. представителями мелкого ритейла из 14 регионов для защиты своих интересов. Сегодня в нее входят сотни индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из 38 регионов России. Президент – Владлен Максимов.

С дополнительной информацией по конференции «Конкурентная среда в малом и среднем ритейле» вы можете ознакомиться на сайте - http://kioskers.ru/