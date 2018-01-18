Алан Райли – старший научный сотрудник лондонского Института государственного управления – уверен, что «Северный поток-2» представляет серьезную опасность для Украины.

Пот мнению эксперта, большинство комментаторов, анализируя негативные последствия от его строительства, делают акцент на потере Украиной более $2 млрд платы за транзит. Это, безусловно, важная, но не самая вероятная потеря. Есть по крайней мере ещё несколько существенных проблем, с которыми может столкнуться Украина в случае достройки проекта, пишет «Европейская правда».

«Одна из них – это потеря Украиной большей части имеющейся сети трубопроводов, – подчеркнул Райли. – Будет очень трудно поддерживать ГТС в рабочем состоянии в условиях существенного сокращения газовых потоков».

При этом, эксперт отмечает, что «Северный поток-2» возьмёт на себя большую часть объёмов газа, которые сейчас проходят через украинскую ГТС. Как следствие, значительная часть трубопроводной сети быстро рухнет до такого состояния, что ее уже невозможно будет восстановить.

Если это произойдет, то стоимость ГТС будет не намного выше стоимости обычного металлолома. В случае достройки и запуска «Северного потока-2» у Украины уже никогда не будет больших объёмов транзита. А значительный транзит российского газа навсегда останется в прошлом.

Кроме это, Райли называет и другие серьёзных последствиях запуска «Северного потока-2» для «незалежной». Это перспектива настоящей политической и энергетической изоляции, а также угроза реверса.

Как напоминает эксперт, в течение последних трёх лет «Нафтогаз» сыграл замечательную партию в энергетической игре благодаря реверсным поставкам. Однако реверс возможен лишь в случае, когда на запад идёт достаточно российского газа. Но если Словакия, Польша и Венгрия начнут получать газ иначе – с запада на восток, через «Северный поток-2» – то его реверсные поставки в Украину будут гораздо сложнее.

Если же «Северный поток-2» заработает, ситуация в корне изменится – «Газпром», который вместе с партнёрами контролирует EUGAL, сможет сократить поставки газа компаниям, которые поставляют газ в Украину. Реверсные поставки в Украину станут для них довольно рискованным делом.

При этом британский эксперт отмечает, что у Украины осталось менее 2-х лет, чтобы защититься от угроз «Северного потока-2».

«Украине следует сосредоточиться на своей энергетической реформе: быстро построить рынок разведки и добычи энергоресурсов, который бы отвечал мировым стандартам, чтобы привлечь больше инвестиций и технологий для роста внутренней добычи», – резюмировал Алан Райли.

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