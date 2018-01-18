ОПЕК+: шейхи такого не ожидали

Эйфория нефтяников, вызванная неуклонным ростом цен на нефть в последние недели, сменилась тревогами. Очевидный успех соглашения об ограничениях добычи нефти вызвал страхи, что США, не входящие в соглашение, могут резко увеличить добычу нефти и спровоцировать новый рост ее избытка на рынках.

Цены на нефть растут уже более месяца. Они достигли 70 долларов за баррель, трехлетнего максимума. Сейчас очевидно, что соглашение об ограничении добычи нефти между членами ОПЕК и странами, не входящими в нефтяной картель, наконец принесло плоды. Причем, так быстро и такие «крупные», что это вызывает сейчас уже не радость, а опасения: как бы несомненные успехи в снижении избытка «черного золота» на рынках не стало пирровой победой и не дало противоположный эффект.

Представители ОПЕК и России в предстоящие выходные будут обсуждать в Омане дальнейшую стратегию в борьбе с избытком нефти на рынках. Участники встречи столкнутся с необычной проблемой: соглашение работает чересчур хорошо.

На рынках стремительно растет спрос на нефть в условиях существенных ограничений добычи нефти главными нефтедобывающими странами, за исключением США, и увеличения потребностей в ней мировой экономики. Цены уже достигли 70 долларов за баррель. Однако вместе с радостью этот рост вызвал и предупреждения, причем, со всех сторон о том, что такая высокая цена приведет к резкому росту добычи нефти американскими нефтяниками и сведет на нет все труды участников соглашения об ограничении добычи.

«Самая большая тревога – цены,- разъяснил агентству Bloomberg Майк Виттнер, глава отдела исследования нефтяных рынков в нью-йоркском отделении Societe Generale SA.- Есть повод беспокоиться о том, что цены растут слишком быстро. Существует много причин для беспокойств, но главная – как на это отреагирует нефтяная отрасль Америки?»

Избыток нефти, хотя и сильно уменьшился за последние месяцы, но все же еще далеко не исчез полностью. Поэтому нефтяные министры ОАЭ, Ирака и Кувейта считают, что стратегию сейчас менять не следует. Т.е. картель, как и оговорено, должен продолжать сохранять ограничения до конца года. Однако резкий скачок цен означает, что представители нефтедобывающих стран, которые соберутся в Маскате, столице Омана, должны будут решать, как постепенно выйти из соглашения.

«Слишком большое превышение 70 долларов за баррель,- считает Джефф Карри, глава отдела исследования рынка сырья в Goldman Sachs,- может как стимулировать новое предложение, так и повлиять на экономику. Членам ОПЕК это не нужно».

ОПЕК и Россия, которые не одно десятилетие были конкурентами, объединились в конце 2016 года против угрозы со стороны американских сланцевиков, которые залили рынки сланцевой нефтью и обвалили цены. В результате сложилась коалиция из 24 нефтедобывающих государств, согласившихся ограничить добычу нефти. Большую часть прошлого года борьба шла с переменным успехом, потому что избыток «черного золота» на рынках был слишком велик. Однако во второй половине 2017 г. произошел явный перелом: избыток нефти начал медленно, но неуклонно снижаться, а цены на нее поползли вверх. 11 января 2018 г. были зафиксированы 70,05 доллара за баррель, самая высокая цена с декабря 2014 года. Конечно, такие цены дают нефтедобывающим странам долгожданную передышку, но с другой стороны, они таят в себе и угрозу. При помощи новых инвестиций, согласно прогнозам американских экономистов, добыча нефти в США может в следующем году превысить 11 млн баррелей в сутки, т.е. превзойти уровни добычи как Саудовской Аравии, так и России. Для сравнения: в прошлом году она находилась на уровне 9,3 млн бар./сутки.

Растущий спрос на нефть поможет еще больше уменьшить ее избыток на рынках. В этом году, заявил в первых числах января 2018 года генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, потребление нефти должно вырасти на 1,5 млн бар./сутки.

Производители в июне внимательно изучат ситуацию на рынках и, возможно, во второй половине года начнут готовиться к постепенному выходу из соглашения. Саудовская Аравия и Россия, крупнейшие участники соглашения, неоднократно подчеркивали, что этот выход должен быть очень медленным и постепенным. Не исключено, что перечисленные выше тревоги ослабнут в предстоящие недели сами собой. Для этого необходимо, чтобы цены на нефть начали снижаться. Такой сценарий развития событий, по мнению большинства экономистов, наиболее вероятен. Нефтяные фьючерсы весной традиционно снижаются в связи со снижением спроса на нефть. К тому же, хеджевые фонды захотят зафиксировать прибыль от проходящего сейчас ралли. Однако если цены на нефть будут продолжать ползти вверх, нефтедобытчикам придется что-то делать.

Цена на нефть. Прогноз 2018: Почему нефть рвется наверх