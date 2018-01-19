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Москва, 20.01.2018

Эксперт рассказал, сколько человек в России ежегодно умирает от алкоголя

«Expert Online» 2018

Султан Хамзаев – руководитель проекта «Трезвая Россия» – рассказал журналистам, сколько человек в год умирает в нашей стране от алкоголя.

Согласно данным его проекта, жертвами употребления спиртными напитками ежегодно становятся более 500 тыс. человек, передаёт RT.

По словам Хамзаева, сегодня, когда Россия находится на пороге черты невозврата, у нас чудовищная доля потребления алкоголя.

«У нас пьют, по статистике, все, – подчеркнул эксперт. – Это и старики, и те, кто сидят в тюрьме. Но самый большой удар приходится на трудовую часть населения».

Хамзаев также отметил, что из-за контрафактного алкоголя бюджет страны недополучает до одного триллиона рублей.

Между тем, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова недавно заявила, что за прошедший год потребление алкоголя в России снизилось на 80 %.

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