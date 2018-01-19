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Москва, 19.01.2018

В России выявили новую схему телефонного мошенничества

«Expert Online» 2018

СМИ рассказали о новой схеме телефонного мошенничества, при которой граждане сами сообщают лжесотрудникам  банков логины и пароли от карт, пишут «Известия».

Сообщается, что преступники звонят клиентам с номеров финансовых организаций при помощи виртуальных АТС и выведывают необходимую информацию, рассказали изданию в компании дистанционного банковского обслуживания Zecurion. В других компания по кибербезопасности подтвердили наличие новой схемы телефонного мошенничества, ущерб от которой , по оценкам экспертов, уже составил 30 млн рублей.

Мошенники при помощи облачной АТС, которую оформляют на одноразовую «симку»,  могут создать рабочее место в любом городе мира. После этого через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка и под видом сотрудника банка звонят клиентам.

«Граждане сообщают номер карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по картам, когда им звонят с номера банка», — рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов «Известиям».

Эксперт также подтвердил, что деятельность по данной мошеннической схеме набирает обороты, поскольку зачастую клиентам банка рекомендуется внести номер финансовой организации в телефон. Звонок с номера службы поддержки, по словам Ульянова, заставляет забыть людей об элементарной безопасности.

В такой ситуации сотрудники банков напоминают, что им для работы не требуются PIN, CVV и одноразовое пароли, поэтому клиентам рекомендуется не сообщать эти сведения даже при звонке со знакомого номера. 

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