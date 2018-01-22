Отскок доллара несет большую опасность

Снижение курса доллара на фоне планов повышения ставок ФРС США и вполне благоприятных экономических факторов становится для участников рынка все более "загадочным" и в перспективе может привести инвесторов в "ловушку", пишет Financial Times.

Как отмечает Адам Коул из Royal Bank of Canada Capital Markets, «большинство циклических индикаторов положительны, ставки все еще растут и все же курс доллара просто не реагирует ни на что».

Как отмечает, FT cлабый доллар, безусловно, нравится многим: американским экспортерам, покупателям акций США, развивающимся рынкам и Дональду Трампу, который жаловался на торговых партнеров, которые ослабляли свои валюты к доллару.

Однако большой риск заключается в том, что дальнейшее ослабление курса доллара означает, что инвесторы выбрали один вектор, делая ставку на рост акций, кредитов и развивающихся рынков. Отскок доллара, который, по мнению ряда аналитиков и инвесторов, все еще может произойти, не просто перевернет эти ставки, а приведет к сильной турбулентности на рынках.

По мнению Коула, уже к среде многие ставки, основанные на консенсусе о слабом долларе, окажутся под давлением.

В пользу укрепления доллара будут работать ряд факторов: рост доходности облигаций США, хорошая макростатистика по американской экономике, фискальные стимулы реформы Трампа и ожидания трехэтапного повышения ставок ФРС.

Впрочем, есть и противоположное мнение. Так, после того как аналитики Deutsche Bank изучили стенограммы ФРС тех периодов, когда доллар двигался противоположными курсами с циклом процентных ставок в 1994-95 и 2004-06 годах, они пришли к выводу, что сегодня наблюдаются три похожих фактора: ухудшение внешних счетов США, фискальная политика воспринимается как ухудшающаяся и существуют опасения относительно диверсификации резервов мировых центробанков.

«Мы это уже проходили», - резюмирует аналитик Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Тем временем, курс доллара в понедельник стабилизировался после снижения на фоне "закрытия правительства" в США. Индекс доллара торгуется нейтрально на уровне - 90,48.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на понедельник 22 января составляет 56,59 рубля.

Курс доллара на 10.00 мск в понедельник снижался на 1 копейку - до 56,71 рубля, курс евро - на 8 копеек - до 69,3 рубля.

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