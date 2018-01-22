Сирийские курды обвинили Россию в предательстве

Сипан Хемо – главнокомандующий курдскими силами самообороны YPG – обвинил Россию в предательстве за то, что наша страна отказалась защищать курдов во время вторжения Турции в сирийский город Африн и не отговорила Анкару от нападения.

Как говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте YPG, «фашистское турецкое государство начало оккупацию и массовые убийства курдов на глазах всего мира». Подчёркивается, что, по мнению YPG, весь мир несёт ответственность за эту оккупацию и массовые убийства. При этом Хемо подчеркнул, что более всего курды разочарованы поведением Москвы.

«Россия в настоящее время является союзником турецкого государства и находится на грани войны с нами. У нас были свои договоренности с Россией, но она проигнорировала их, предав нас», — резюмировал курдский главнокомандующий, отметив, что теперь курды увидели истинное лицо Москвы и Россия «стала беспринципным государством».

20 января ВС Турции начали военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Турецкая авиация нанесла удары по сотне объектов курдов. Кроме того, в город вошли турецкие танки.

В YPG ранее заявили, что турецкая военная операция в регионе не могла бы начаться без одобрения России. При этом они назвали нашу страну «преступным партнёром Турции в убийстве гражданского населения в Африне».

В свою очередь президент Сирии Башар Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма.

YPG — военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической.