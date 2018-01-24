В Давосе озвучили условие роста мирового влияния Путина

Влияние российского президента Владимира Путина в мире и, как следствие, влияние России, возрастет в случае переизбрания российского лидера на новый срок, приводит РИА новости мнение главы ВТБ Андрея Костина из выступления на ВЭФ в Давосе.

«Оно (влияние – ред.) будет усиливаться, но международная ситуация вокруг него складывается не в конфронтации с Западом, а в кооперации», - считает Костин, который также уверен, что эру конфронтации должен сменить период «большей кооперации, из укрепления отношений в экономике, политике».

Эксперт выразил надежду, что именно по этому пути будет двигаться мировая политика в ближайшие шесть лет.

По заявлению главы ВТБ, Путин, вопреки сложившемуся мнению у мирового сообщества о нетерпимости к инакомыслию, «хотел бы видеть рядом с собой больше оппозиции, которая имела бы реальную поддержку российского общества».

«Проблема в том, что реальная оппозиция должна иметь почву, должна иметь поддержку в обществе. Но эта поддержка провалилась в России», — подчеркнул Костин, который напомнил о том, что на первых форумах в конце 90-ых Давос был «полон русской оппозиции».

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