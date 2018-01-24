Нефть обманула прогнозистов

Одно «но»

В течение торговой сессии во вторник, 23 января, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,1%, до 69,81 доллара за баррель, а сорт WTI на NYMEX поднялся к 64,28 доллара. Утром в среду в Азии Brent стоит уже 69,83 доллара за баррель.

В понедельник МВФ повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 9,7 доллара по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом — до 59,9 доллара за баррель, что и подпитало оптимизм участников рынка. Но исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в ходе ВЭФ в Давосе, что ожидает роста добычи сланцевой нефти в США, передает Finmarket, что окажет давление на нефтяной рынок.

Рынок нефти сейчас находится в равновесии с точки зрения фундаментальных факторов, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Ее запасы в США снижаются последние 8-9 недель при одновременном роста запасов бензина и дистиллятов. Соглашение ОПЕК+ продолжает функционировать и снижать мировые излишки нефтяного предложения.

По итогам встречи картеля в Омане в минувшие выходные стало известно, что стороны обсуждают не стратегию выхода из договоренностей, а новое продление документа. Таким образом, искусственные рамки добычи могут работать и в 2019 году, что для сырьевых «быков» хороший сигнал. Помимо этого, слабый доллар позволяет стоимости нефти укрепляться дополнительно. Иными словами, заключает Бодрова, ситуация на площадке благоволит покупателям и оставляет шансы на возвращение выше 70 долл./баррель Brent в краткосрочной перспективе. Среднесрочно, по ее оценке, цены будут заключены в коридор 67-71 долларов.

Все в кассу

Нефтяной рынок выглядит сильно, признает Иван Карякин, инвестиционный аналитик Global FX. После консолидации в диапазоне 60-65 долларов за баррель по сорту Brent в ноябре прошлого года, с начала декабря пошёл практически непрерывный рост. На стороне нефти сыграли практически все фундаментальные и политические факторы: остановка нефтепровода Forties, беспорядки в Иране, напряжённость на Корейском полуострове и т.д.

Кроме того, добавляет аналитик, всё происходило на фоне постоянного снижения запасов в США. Совсем недавно на совместной пресс-конференции министры энергетики РФ и Саудовской Аравии высказали готовность продолжить сотрудничество крупнейших стран экспортёров нефти и после завершения сделки ОПЕК+ в конце 2018 г. Сложилось впечатление, что буквально любая политическая или экономическая новость подталкивает котировки вверх.

С фундаментальных позиций тоже есть позитив, продолжает Иван Карякин. Понятно, что в основе роста нефтяных цен – рост потребления нефти в результате глобального экономического роста, прогноз по которому был повышен недавно Международным валютным фондом. Причём изменение в прогнозах коснулось в основном развитых стран. Обрадовал и вышедший на прошлой неделе отчёт по росту ВВП в Китае за 4-й квартал, превысивший ожидания на 0,1%.

Тем не менее, цена на нефть превысила все прогнозы и выглядит завышенной, полагает эксперт. Особенно это касается сорта WTI, по которому превышение уровня 60 долларов/баррель, скорее всего, приведёт к увеличению бурильной активности на сланцевых месторождениях в США, и росту предложения. Кроме этого, могут стабилизироваться поставки из Ливии и Нигерии. Так что перспективы дальнейшего роста котировок весьма туманны.

В таком положении нефть, скорее всего, формирует диапазон цен на новом уровне, прогнозирует Иван Карякин. До конца января, по его оценке, котировки сорта Brent останутся в диапазоне 68,0-70,2 долларов за баррель, и по WTI – 63,0-64,50 долларов.

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