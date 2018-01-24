Россия открыла в Азии второй фронт

Пользуясь опасениями слишком сильной зависимости от Китая и США, Москва пытается вернуть былой авторитет в Юго-Восточной Азии. И это ей, в целом, удается делать. Наряду с активностью в регионе Ближнего Востока можно назвать российскую политику на противоположной оконечности Евразии мирным «вторым фронтом»

Россия проводит активную внешнюю политику не только в Сирии, но и по многим другим направлениям. Одно из них – несколько позабытая в отношении политики за четверть с лишним века, миновавшие после распада СССР, Юго-Восточная Азия (ЮВА). Возвращение России в ЮВА, можно сказать, произошло. Остальные игроки после долгого перерыва вновь вынуждены считаться с Москвой. Российская дипломатия, пишет Asian Review (AR), ловко пользуется тревогами, существующими в ЮВА по поводу чересчур сильной зависимости от КНР и США, которые борются за влияние в регионе.

В качестве одного из примеров AR приводит Камбоджу, где в июле состоятся парламентские выборы и где правительство Хун Сена вынудило в ноябре прошлого года распуститься крупнейшую оппозиционную партию – Партию национального спасения Камбоджи (CNPR). Основанием послужило обвинение в адрес ее президента Кем Сохи в государственной измене. Запад, возмущенный действиями властей, отказался признавать результаты летних выборов и, по обыкновению, намерен вводить санкции против Пномпеня.

Естественно, Россия быстро заполнила образовавшуюся пустоту. Главным наблюдателем на предстоящих выборах, на которых вне всяких сомнений победит правящая партия, теперь будет Москва. За четыре дня до вынесения судебного решения о роспуске CNPR Хун Сен встречался в Маниле на саммите АСЕАН и ВАС с российским премьером Дмитрием Медведевым и, утверждает Asian Review, получил благословение Москвы. При поддержке России и, естественно, Китая Хун Сен может чувствовать себя уверенно и не бояться давления Запада.

«Если США намерены прекратить оказывать нам финансовую поддержку, пусть делают это!»- подчеркнул камбоджийский премьер, выступая в конце прошлого года в Пномпене.

В сентябре Phnom Penh Post процитировала главу МИД Прака Сокхона, сказавшего: «Мы заметили, что Запад слабеет». В этих словах в Камбодже и не только в ней увидели прозрачный намек на то, что королевство еще больше поворачивается в сторону Китая, а теперь еще и России.

Главные козыри России в Камбодже так же, как в других странах ЮВА, достались ей по наследству от Советского Союза. Пномпень хочет, чтобы Москва списала весь или хотя бы частично долг королевства перед СССР, составляющий 1,5 млрд долларов. Россия долго не соглашалась, но сейчас, похоже, смягчила позицию. В ноябре Дмитрий Медведев заявил о готовности начать переговоры по долгу и предложил создать для этого рабочую группу. AR полагает, что взамен Москва может попросить у Пномпеня разрешение заходить в камбоджийские порты российскому Тихоокеанскому флоту.

Примерно, по такой же схеме российские дипломаты действуют и в других странах ЮВА, пытаясь восстановить былой авторитет и потеснить Запад и, в первую очередь, США.

У СССР были очень прочные связи с такими коммунистическими странами, как Вьетнам, что позволяло ему пользоваться большим влиянием в регионе. Эти связи, конечно, существенно ослабли после развала Советского Союза, но Москва в последнее время начала очень энергично восстанавливать былое влияние и отношения со старыми союзниками. Все они считают себя демократами, но в отношении большинства у Вашингтона и Брюсселя существуют серьезные сомнения. Запад, например, указывает на то, что СМИ и неправительственные организации в регионе существуют везде, но во многих странах они находятся под жестким контролем государства.

Западное влияние ослабевает не только в Камбодже, но и в других странах ЮВА. Например, в Таиланде и Малайзии, где у власти находятся жесткие режимы (в Таиланде – военные) и где в этом году тоже должны пройти выборы. В Малайзии они намечены на август. В декабре 2017 года заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин ездил в Куала-Лумпур обсуждать сотрудничество между российским «Спутником» и малазийской телекоммуникационной компанией Bernama.

Россия привлекает регион как противовес не только Западу, но и Китаю. Пекин считает ЮВА зоной своего влияния, но страны региона боятся попасть в слишком сильную финансовую и экономическую зависимость от Поднебесной.

«Поддерживаем идею формирования Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли, — написал Владимир Путин в статье "XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию". — Видим в этом практический интерес, возможность укрепить позиции на динамично растущих рынках АТР. Отмечу, что за прошедшие пять лет доля экономик АТЭС во внешней торговле России увеличилась с 23 до 31%, а в экспорте — с 17 до 24%. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся».

Немалую роль в возвращении России в ЮВА играет торговля оружием. По данным SIPRI, шестерка ключевых стран региона: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и Сингапур потратили в 2016 году на закупки оружия и военной техники около 37 млрд долларов, что на 30% больше, чем в 2010 году.

На авиасалоне МАКС в Москве в июле 2017 году Россия получила контракт на модернизацию ВВС Малайзии российскими самолетами. Куала-Лумпур купил в 1994 году МИГи и собирался заменить их французскими Rafale, но Москва обошла Париж, предложив не только более дешевую модернизацию, но и технологии.

Индонезия в прошлом году тоже подписала контракт на покупку Cу-35. Его стоимость оценивается в 1,5 млрд долларов.

Страны ЮВА в последнее время все чаще отдают предпочтение российской технике еще и потому, что контракты с Москвой имеют значительно меньше обязательств с их стороны. И опять же немалую роль играет желание создать контрбаланс Китаю.

Вашингтон активность России в ЮВА, конечно, беспокоит. Сейчас в Белом доме, пишет AR, собираются улучшить отношения с военным правительством Таиланда, хотя это и идет вразрез с защитой демократии и прав личности. Так, в октябре прошлого года первый рабочий визит в Вашингтон совершил Прают Чан-Оча, глава военного правительства Таиланда.

На Западе явно спохватились, что теряют ЮВА, но спохватились, считает AR, слишком поздно. Сейчас для восстановления былого авторитета и влияния им придется приложить огромные усилия. Регион все больше становится сферой влияния России и КНР. Что же касается соблюдения собственных национальных интересов, то в Москве и Пекине прекрасно понимают важность стратегического сотрудничества между РФ и КНР и поэтому сумеют достичь компромисса и в ЮВА.

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